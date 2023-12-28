Известный эстонский музыкант поделился поучительной историей: «Никогда нельзя смотреть на человека свысока»

Пауль Нейтсов, который на прошлой неделе гастролировал по Эстонии с рождественскими концертами, пишет в социальных сетях, как на одном из концертов мужчины в первом ряду начал громко пищать телефон. «Беспокоило ли это меня? Немного, потому что я только что начал с самой сложной песни концерта. Вдобавок к этому спутница мужчины протянула ему конфету, которую тот с хрустом начал есть. Несмотря на это, я пыталась сосредоточиться», - делится он своими первыми впечатлениями от произошедшего.

«По окончании концерта та же пара подошла ко мне и выразила огромное уважение и симпатию к моей игре, а также извинилась за случившееся. У мужчины было устройство, сигнализирующее о том, что уровень сахара в крови опасно низкий и ему нужно срочно съесть конфету или что-то сладкое», - добавил он и подхватил поучительную мысль: «Никогда не смотрите на другого человека свысока, не зная его истории. Мы все разные и особенные».

Поучительное наблюдение

«По собственному опыту могу сказать, что неловко хрустеть батончиком или смотреть в мобильный телефон в середине концерта, но еще хуже рухнуть посреди концерта из-за низкого уровня сахара в крови», - пишет один из комментаторов, который также является диабетиком.

«Очень милое и поучительное наблюдение», - пишет один из комментаторов. Другой добавляет, что это прекрасная история. «Терпение окупилось». «Всегда легче осудить, чем понять», - добавляет третий.