Рождественский подарок чуть не лишил жизни целую семью: «Это была бомба замедленного действия»

«Невинная покупка, которую я приобрел онлайн, разрушила наш дом и оставила нас ни с чем. Электровелосипед был рождественским подарком для моего сына, и я думал, что он ему понравится, но когда он ночью заряжался на лестнице, он взорвался как граната. У нас вспыхнула лестница, и моя семья была в нескольких минутах от того, чтобы не выбраться живыми. Мы остались без дома на шесть месяцев и вернулись назад только на прошлой неделе», - сказал он.