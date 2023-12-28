Рождественский подарок чуть не лишил жизни целую семью: «Это была бомба замедленного действия»

Мужчина, хотевший сделать Рождество своего сына лучшим днем в жизни, рассказал о трагическом конце этой истории. Теперь он решил предупредить других, пишет TSN.
Эндрю Битон из Ланкастера «остался ни с чем» после того, как аккумулятор внутри электровелосипеда поджег дом его семьи, и находившиеся внутри едва смогли выбраться, пишет ladbible.com.
60-летний отец получил ожоги тела после того, как велосипед, который он купил для своего 12-летнего сына Энди, «взорвался, как фейерверк» посреди ночи, и в считанные минуты охватил дом пламенем.
«Невинная покупка, которую я приобрел онлайн, разрушила наш дом и оставила нас ни с чем. Электровелосипед был рождественским подарком для моего сына, и я думал, что он ему понравится, но когда он ночью заряжался на лестнице, он взорвался как граната. У нас вспыхнула лестница, и моя семья была в нескольких минутах от того, чтобы не выбраться живыми. Мы остались без дома на шесть месяцев и вернулись назад только на прошлой неделе», - сказал он.
«Я хочу предостеречь других людей, покупающих онлайн рождественские подарки, быть осторожными. Я думал, что то, что я покупаю, будет безопасным, но это была бомба замедленного действия. По возможности покупайте у проверенных продавцов, никто не хочет покупать подарок, который ставит под угрозу безопасность вашей семьи», - добавил мужчина.