На известного голливудского актера было совершенно нападение: его пытались задушить в собственном доме

Соседка Чарли Шина, буддистка Электра Шрок, 47 лет, не признает себя виновной в попытке задушить актера в его квартире в Малибу. 58-летний актер, как говорят его адвокаты, был очень напуган, когда Электра напала на него. В схватке у Шина разошлись несколько швов. Об этом пишет Daily Mail.

Разведенная блондинка, соседка-буддистка Чарли Шина, не признала себя виновной в нападении на актера после того как пыталась его задушить в апартаментах, которые он снимает в дорогом квартирном комплексе в Малибу.

Электре Шрок, урожденной Поаг, официально предъявлено обвинение в «нападении с применением силы, которое может привести к тяжким телесным повреждениям». Первоначальное обвинение в «нападении с применением смертоносного оружия с применением силы» было снято.

Адвокаты Чарли Шина заявили, что актер «очень напуган» после шокирующего инцидента, произошедшего 20 декабря.

47-летняя Шрок была арестована вскоре после этого в тот же день шерифами округа Лос-Анджелес в ее съемной квартире.

Адвокаты актера сообщили, что Электра напала на Чарли, когда он открыл ей дверь своей съемной квартиры на втором этаже 20 декабря. Она пыталась его задушить и порвала на нем рубашку. На теле актера было несколько швов и один из них разошелся.

В суде стало известно, что она уже дважды была судима за мелкие правонарушения, в том числе и за жестокое обращение с пожилыми людьми. И это дело находиться на рассмотрении.

Звезда фильмов «Взвод», «Красный рассвет», «Уолл-стрит», «Горячие головы» и многих других, после многочисленных скандалов и проблем с наркотиками и алкоголем сейчас старается избавиться от пагубных привычек и ведет скромный образ жизни.