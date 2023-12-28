Передвигается с большим трудом: Марина Хлебникова стала инвалидом из-за хрупкости костей

Певица Марина Хлебникова стала инвалидом из-за хрупкости костей, на данный момент она передвигается с большим трудом. По данным SHOT, артистка регулярно обращается к ревматологу с жалобами на боли в суставах. Врачи поставили артистке новый диагноз - ревматоидный артрит.
Из-за болезни Хлебникова стала инвалидом третьей группы и уже с нового года начнет получать льготы. Сейчас заболевание протекает во второй стадии, характеризующейся наличием изменений в суставах: эрозий в костях запястий и локтей.
Помимо артрита, певице диагностировали смешанный остеопороз тяжелого течения с патологическими переломами, из-за чего врачи просят её быть осторожнее, ведь риск перелома шейки бедра составляет 66%. Артистке прописали диету, богатую кальцием, лечебную физкультуру, физиотерапию и поддерживающее лечение.
Напомним, проблемы со здоровьем начались у Марины Хлебниковой осенью 2021 года после пожара в ее московской квартире. Певицу госпитализировали в ожоговую реанимацию в крайне тяжелом состоянии. У нее произошло заражение тканей лица, а перед выпиской артистке даже пришлось делать пересадку кожи. Сначала Хлебникова выходила на связь лишь в голосовом формате, однако позднее она начала изредка появляться на публике. К слову, причиной страшного пожара могла стать сигарета: по словам дочери певицы, та часто курила дома. А в ноябре текущего года у артистки выявили аритмию и ишемическую болезнь сердца.