Передвигается с большим трудом: Марина Хлебникова стала инвалидом из-за хрупкости костей

Из-за болезни Хлебникова стала инвалидом третьей группы и уже с нового года начнет получать льготы. Сейчас заболевание протекает во второй стадии, характеризующейся наличием изменений в суставах: эрозий в костях запястий и локтей.

Напомним, проблемы со здоровьем начались у Марины Хлебниковой осенью 2021 года после пожара в ее московской квартире. Певицу госпитализировали в ожоговую реанимацию в крайне тяжелом состоянии. У нее произошло заражение тканей лица, а перед выпиской артистке даже пришлось делать пересадку кожи. Сначала Хлебникова выходила на связь лишь в голосовом формате, однако позднее она начала изредка появляться на публике. К слову, причиной страшного пожара могла стать сигарета: по словам дочери певицы, та часто курила дома. А в ноябре текущего года у артистки выявили аритмию и ишемическую болезнь сердца.