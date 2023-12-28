Жена больного деменцией Брюса Уиллиса показала редкие романтические фото с мужем

Романтическими снимками британская модель Эмма Хеминг поделилась в своем Instagram. На фото супруги позировали на фоне тропических растений. Эмма изображена в голубой длинной рубашке и солнцезащитных очках. Рядом с ней стоял Брюс в соломенной шляпе, рубашке цвета хаки и шортах. На первом кадре жена актера нежно целовала его в щечку.

А вот уже на другом фото Брюс Уиллис нежно обнял свою возлюбленную и поцеловал ее. Тем временем улыбающаяся Эмма прижалась к мужу.

Как оказалось, супруги празднуют важную дату. Исполнилось 16 лет с тех пор, как они начали встречаться. Именно по этому случаю модель опубликовала романтические фото с актером.

«16 лет рядом с этим особым мужчиной. Моя любовь и восхищение им только растет», - поделилась модель.