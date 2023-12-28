«Я - гражданка Латвии. Отстаньте от меня»: Лайма Вайкуле о желтой прессе в РФ

Вайкуле возмущена последними слухами, которые появились в российской прессе, о том, что она якобы нехорошо высказывается в адрес Раймонда Паулса. Артистка даже намерена поинтересоваться, как ей подать на автора данных публикаций в суд:

«Мне его хочется судить. Я еще буду узнавать, как я могу подать на него в суд. Он не только меня задел, но и великого музыканта [...]. Они просто забывают, что мы не их люди. Я - гражданка Латвии. Отстаньте от меня. Какое их дело, что я делаю, что говорю? Они хотят свои лапы распространить на весь мир. Забудьте Латвию!».