НЕЖНОСТИ НА ПЛЯЖЕ ⟩ Эстонская бизнес-леди, живущая в Сингапуре, впервые за долгое время показала мужа

Бизнесвумен Лийс Ласс, путешествующая по всему миру, почти каждый день публикует на своей странице в социальной сети фотографии из поездок. Несмотря на то, что эстонка активно ведет свои странички в социальных сетях, об одной составляющей своей жизни она рассказывает редко - о своем муже.
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Лийс Ласс, которая раньше красовалась на обложках эстонских журналов, часто делится фрагментами своей жизни и особенно путешествиями. «Оставайтесь молодыми, сохраняйте дикость в своем сердце», - советует Лийс в заголовке одного из своих постов.
В течение последних нескольких недель Лийс делилась в своих социальных сетях фотографиями из разных азиатских стран, включая Таиланд и Малайзию.
Теперь же на ее страничке в социальной сети появился редкий снимок Лийс с возлюбленным. На снимке пара запечатлена вечером на пляже, причем муж держит Лийс на руках.
«Бесконечные мгновения. Которые мы выбрали сами», - подписала снимок Лийс.
Это первое фото Лийс с мужем на ее странице в Instagram за долгое время. «Мой муж - хороший эстонский мужчина, он скромный человек. Он немногословен, предпочитает быть на заднем плане, и я не против этого. На всякий случай я бы держала свою семью при себе», - сказала Лийс в программе Roaldi retked («Путешествия Роальда» - прим.ред.), которая вышла в эфир осенью 2022 года. Лийс рассказала, что ее муж - топ-менеджер в крупной корпорации.
Она добавила: «Я никогда не думала, что выйду замуж за эстонца. Для меня это стало неожиданностью, но где-то звезды решили, что это должно произойти».
Вполне вероятно, что ее мужем является тот самый мужчина, которого она в последний раз показывала в своем аккаунте в 2021 году. Тогда Лийс даже показала письмо с псевдонимом мужа - мистер Смит.