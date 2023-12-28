НЕЖНОСТИ НА ПЛЯЖЕ ⟩ Эстонская бизнес-леди, живущая в Сингапуре, впервые за долгое время показала мужа

Лийс Ласс, которая раньше красовалась на обложках эстонских журналов, часто делится фрагментами своей жизни и особенно путешествиями. «Оставайтесь молодыми, сохраняйте дикость в своем сердце», - советует Лийс в заголовке одного из своих постов.

В течение последних нескольких недель Лийс делилась в своих социальных сетях фотографиями из разных азиатских стран, включая Таиланд и Малайзию.

Теперь же на ее страничке в социальной сети появился редкий снимок Лийс с возлюбленным. На снимке пара запечатлена вечером на пляже, причем муж держит Лийс на руках.

«Бесконечные мгновения. Которые мы выбрали сами», - подписала снимок Лийс.

Это первое фото Лийс с мужем на ее странице в Instagram за долгое время. «Мой муж - хороший эстонский мужчина, он скромный человек. Он немногословен, предпочитает быть на заднем плане, и я не против этого. На всякий случай я бы держала свою семью при себе», - сказала Лийс в программе Roaldi retked («Путешествия Роальда» - прим.ред.), которая вышла в эфир осенью 2022 года. Лийс рассказала, что ее муж - топ-менеджер в крупной корпорации.

Она добавила: «Я никогда не думала, что выйду замуж за эстонца. Для меня это стало неожиданностью, но где-то звезды решили, что это должно произойти».

Вполне вероятно, что ее мужем является тот самый мужчина, которого она в последний раз показывала в своем аккаунте в 2021 году. Тогда Лийс даже показала письмо с псевдонимом мужа - мистер Смит.