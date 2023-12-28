С ИГОЛОЧКИ ⟩ Победители новогоднего фотоконкурса: смотрите, какие елки выиграли!

По уже сложившейся традиции накануне праздников вместе с Татьяной Тридворновой мы проводим фотоконкурс для вас, дорогие читатели! Условия простые – вы присылаете нам фотографию своей новогодней елки и краткое описание, как и с кем вы ее наряжали.

Бессменный организатор ежегодного «Бала цветов», флорист и, как ее еще называют, Цветочная фея – Татьяна Тридворнова – уверена, что нельзя ограничивать свою фантазию, елка должна быть неповторимой!

На фотоконкурс пришло так много снимков красивых елок, что жюри – редакция портала Limon.ee, оргкомитет Таллиннского бала цветов и Татьяна Тридворнова решили отметить десять из них. Невероятно, но накануне праздников должны случаться чудеса!

Встречайте победителей!

Первое место и главный приз – индивидуальный мастер-класс на двоих от именитого дизайнера-флориста Татьяны Тридворновой – достается обладательнице этой шикарной елки!

Хозяйку нашей елки-победительницы зовут Анна. Поздравляем! Фото: фото читателя

Второе место и подарок от Chateux Chamteloup Cremant De Loire Brut получает хозяйка вот этой красивой елочки.

«На нашей елке 150 игрушек и 150 метров гирлянд», – рассказала хозяйка елки. Фото: фото читателя

Третье место и подарок от Chateux Chamteloup Cremant De Loire Brut получает хозяин этой елочки.

«Нашу елочку наряжала жена в спокойных бело-розово-золотистых тонах. Елочка заснеженная, как в сказке. Участие в конкурсе нашей елочки будет для жены, надеюсь, приятным сюрпризом», – говорит Артем, который прислал эту елочку на фотоконкурс. Артем, поздравляем вас с победой, вашу жену – с прекрасным мужем! Фото: фото читателя

Также памятные подарки получат:

В номинации самые креативные и концептуальные елки выигрывают эти две новогодние красотки!

Алена, которая прислала фото на конкурс, рассказала, что эта елочка украшает салон красоты. Сделала Алена ее из шаров и лампочек. Фото: фото читателя

Елку с деревянным каркасом участница нашего фотоконкурса Ирина сделала для рождественского настроения себе на работе. Фото: фото читателя

В номинации «Рукоделие» мы с Татьяной Тридворновой решили отметить две следующие елки:

«В этом году я решила сделать елочные игрушки своими руками. Помогли знания, которые я получила, учась текстильному рукоделию в Ида-Вируском центре профессионального обучения. В технике сухого и мокрого валяния из натурального природного волокна – кардочеса у меня получились симпатичные шары, бусы, варежки, валенки», – рассказывает хозяйка елочки Ирина из Нарвы. Фото: фото читателя

«У нас в семье традиция, каждый год мы сами мастерим арт-ёлку из разных предметов, в этот раз у нас кружевная ёлка, сшитая из вязанных салфеток», - говорит Маргарита, которая сделала елочку своими руками. Фото: фото читателя

В этом году наш фотоконкурс стал международным. В номинации «Лучшая иностранная елка» побеждает участница, которая прислала нам снимок из Швеции. Надеемся, что в будущем наш конкурс соберет участников из многих стран.

«Я посылаю свою елочку из Швеции. Эта красавица хочет участвовать в вашем конкурсе, хотя находиться в Стокгольме. Она украшена игрушками из разных стран. Я собирала их многие годы и привозила их из разных стран, но больше всего игрушек из Эстонии, потому что я жила здесь очень долгое время. Есть и старинные игрушки, которые достались от родителей», – рассказала наша участница из Швеции Маргарита. Фото: фото читателя

Елка-платье получает специальный приз от Таллиннского бала цветов.

«Мастерили вместе с мужем», – признается хозяйка елки-красотки Жанна. Фото: фото читателя

Также специальный приз от оргкомитета Таллиннского бала цветов получает эта огромная нарядная елка в колпачке гномика.

Елка поражает свои величием. Хозяйка Ирина прислала несколько разных нарядных елок на фотоконкурс. Эта большая елка стоит у нее дома. Фото: фото читателя

Поздравляем! С победителями мы свяжемся в ближайшее время. Торжественное награждение пройдет накануне Нового года в редакции Postimees Grupp.

Спасибо всем, кто прислал снимки на наш фотоконкурс! Вы создали нам праздничное настроение! Желаем вам ярких праздников и до встречи в новом году!

Фотографии всех участников новогоднего фотоконкурса сможете увидеть здесь: