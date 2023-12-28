С ИГОЛОЧКИ ⟩ Победители новогоднего фотоконкурса: смотрите, какие елки выиграли!

Дорогие читатели, по уже сложившейся доброй традиции портал Limon.ee совместно с Татьяной Тридворновой провели праздничный фотоконкурс. Вы прислали так много красивых и ярких фотографий своих наряженных елок, и мы решили, что победителей будет больше, чем изначально планировалось.
По уже сложившейся традиции накануне праздников вместе с Татьяной Тридворновой мы проводим фотоконкурс для вас, дорогие читатели! Условия простые – вы присылаете нам фотографию своей новогодней елки и краткое описание, как и с кем вы ее наряжали.
Бессменный организатор ежегодного «Бала цветов», флорист и, как ее еще называют, Цветочная фея – Татьяна Тридворнова – уверена, что нельзя ограничивать свою фантазию, елка должна быть неповторимой!
На фотоконкурс пришло так много снимков красивых елок, что жюри – редакция портала Limon.ee, оргкомитет Таллиннского бала цветов и Татьяна Тридворнова решили отметить десять из них. Невероятно, но накануне праздников должны случаться чудеса!
Встречайте победителей!
Первое место и главный приз – индивидуальный мастер-класс на двоих от именитого дизайнера-флориста Татьяны Тридворновой – достается обладательнице этой шикарной елки!
Второе место и подарок от Chateux Chamteloup Cremant De Loire Brut получает хозяйка вот этой красивой елочки.
Третье место и подарок от Chateux Chamteloup Cremant De Loire Brut получает хозяин этой елочки.
Также памятные подарки получат:
В номинации самые креативные и концептуальные елки выигрывают эти две новогодние красотки!
В номинации «Рукоделие» мы с Татьяной Тридворновой решили отметить две следующие елки:
В этом году наш фотоконкурс стал международным. В номинации «Лучшая иностранная елка» побеждает участница, которая прислала нам снимок из Швеции. Надеемся, что в будущем наш конкурс соберет участников из многих стран.
Елка-платье получает специальный приз от Таллиннского бала цветов.
Также специальный приз от оргкомитета Таллиннского бала цветов получает эта огромная нарядная елка в колпачке гномика.
Поздравляем! С победителями мы свяжемся в ближайшее время. Торжественное награждение пройдет накануне Нового года в редакции Postimees Grupp.
Спасибо всем, кто прислал снимки на наш фотоконкурс! Вы создали нам праздничное настроение! Желаем вам ярких праздников и до встречи в новом году!
Фотографии всех участников новогоднего фотоконкурса сможете увидеть здесь:
ФОТОКОНКУРС ЗАВЕРШЕН 〉 Смотрите, как жители Эстонии нарядили свои елки: скоро мы назовем победителей!