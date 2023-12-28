У певицы Глюкозы отберут имя после «голой» вечеринки Ивлеевой

Российский продюсер Максим Фадеев заявил, что отказывается работать с певицей Натальей Ионовой, которая начала карьеру, как анимационный персонаж, и получила имя «Глюк’oZa».
Фадеев заявил, что более не хочет ассоциировать со своей протеже, которая стала одной из участниц скандальной вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. По мнению продюсеры, на такое решение его подталкивает поведение Ионовой в последнее время.
Он пояснил, что проект «Глюк’oZa» «создавался для детей», а своим участием в подобных мероприятиях и контентом, который выпускает, певица дискредитирует саму идею.
Фадеев заявил о закрытии «Глюк’oZы», публично, разместив пост в соцсети.
«Больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом», – сообщил он.
По словам продюсера, в проект вошли два альбома, а «все остальное – это уже изыски Ионовой и Ко», которая присвоила себе название группы, как сценическое имя.
На момент появления анимационного персонажа с таким именем Ионовой было 15 лет. Она сделала перерыв в работе, выйдя замуж, а потом продолжила работать под тем же именем.