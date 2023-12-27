Летние романы, ложь и разные взгляды на мир: самые нашумевшие расставания в Эстонии за 2023 год

В первые дни года Кассия Шакти Шамотайло (также известная публике как Paljas Porgand и Мерилин Таймре) объявила в социальных сетях, что она и ее давний возлюбленный Роомет Поом расстаются.

«Новый год приносит новые ветры в наши отношения. Как бы ни хотелось нашим душам кричать, а вашим ушам - слышать, что мы помолвлены или ждем ребенка, для большинства из нас есть душераздирающая новость. В новом году мы идем разными путями», - написала Кассия в Instagram.