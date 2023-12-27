Заканчивается 2023 год, и, оглядываясь назад, мы вспоминаем, какие знаменитые эстонские пары расстались в этом году. Некоторые расставания были более бурными, чем другие, и, конечно, многие из них сопровождались публичными скандалами, видео и фотографиями папарацци.
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Летние романы, ложь и разные взгляды на мир: самые нашумевшие расставания в Эстонии за 2023 год
В первые дни года Кассия Шакти Шамотайло (также известная публике как Paljas Porgand и Мерилин Таймре) объявила в социальных сетях, что она и ее давний возлюбленный Роомет Поом расстаются.