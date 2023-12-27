Если вы не можете найти подходящую пару, это может быть связано с тем, что одинокие мужчины буквально воняют, а женщины умеют отличать занятых мужчин от холостяков по запаху, говорится в исследовании, опубликованном в медицинском журнале Frontiers in Psychology, пишет Naine.
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А ВЫ ЗНАЛИ? ⟩ Выявлена интересная особенность холостых мужчин: женщины могут определять их при помощи обоняния
Исследователи из Университета Маккуори в Австралии доказали, что запах неженатых мужчин сильнее, чем запах мужчин, состоящих в постоянных отношениях. «С точки зрения эволюции, женщинам выгодно определять занятых мужчин (особенно с потомством) и избегать их, поскольку у них меньше ресурсов», - говорят авторы исследования.