А ВЫ ЗНАЛИ? ⟩ Выявлена интересная особенность холостых мужчин: женщины могут определять их при помощи обоняния

Если вы не можете найти подходящую пару, это может быть связано с тем, что одинокие мужчины буквально воняют, а женщины умеют отличать занятых мужчин от холостяков по запаху, говорится в исследовании, опубликованном в медицинском журнале Frontiers in Psychology, пишет Naine.