Дом из фильма «Один дома 2» выставили на продажу: желающим приобрести придется раскошелиться

Дом, где Кевин защищал себя от «липких бандитов», продается за 6,7 миллиона долларов.

В доме есть четыре спальни и пять ванных комнат. Он был на рынке девять месяцев, даже после того, как продавцы снизили цену с 7,6 миллиона долларов США в апреле, а затем снова в июле. В 2009 году дом был продан за 4,7 миллиона долларов.

По словам Декстера Эрриери, агента по листингу и президента Vandenberg, Townhouse Experts, за последние несколько недель наблюдается «всплеск» показов, пятиэтажного таунхауса 19 века, поскольку процентные ставки, похоже, стабилизированы.

Кроме частного сада, залитой солнцем террасы и винного погреба с климатическим контролем, здесь есть красивая лепнина и высокие потолки. Также новый владелец не забудет, что в доме снимали культовую комедию, поскольку живущая там семья «все еще получает письма от детей, которые пишут об "Один дома"», сказал Эрриери.

В ленте «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке» рассказывается история маленького Кевина Макаллистера, который потерялся и спасается от двух неуклюжих грабителей. Мальчик устанавливает ловушки в таунхаусе, которым владеет его дядя Роб.