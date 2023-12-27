35 ТОНН ЗА ГОД ⟩ В Германии был установлен печальный рекорд

В Германии полиция и таможенники конфисковали рекордное количество кокаина за год – 35 тонн, пишет TSN.
Об этом сообщает Spiegel.
В основном наркотики поступают в страну через судоходные контейнеры из Южной Америки. Так, в прошлом году было перехвачено около 20 тонн, а в 2021 – 23 тонн.
«Начиная с 2017 года, количество изъятого кокаина значительно возросло. В 2018 году власти конфисковали всего пять тонн», - говорится в сообщении. Это значит, что за пять лет количество выросло в семь раз.
Преступники часто перевозят контрабанду в контейнерах с бананами и кофе между стальными ящиками. Так, весной в контейнере с кофе в Гамбурге было обнаружено 920 кг наркотика
Также контрабандисты используют водолазов: спортивные сумки с наркотиками бросаются за борт, где их забирают подельники.