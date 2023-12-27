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НЕ ТОЛЬКО ТАЛЛИНН ⟩ Известнейший журнал советует всем путешественникам обратить внимание на Эстонию

Limon.ee
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Таллинн.
Таллинн. Фото: Pavel Golovkin

Престижный журнал Vogue составил прекрасный список причин, по которым Эстония должна стать следующим пунктом в списке желаний каждого путешественника. Журнал также рассказал о том, чем можно заняться в Эстонии, пишет Elu24.

Vogue, библия мира моды и красоты, пишет, что хотя столица Таллинн обычно привлекает внимание путешественников, в этот раз в своем обзоре они упомянули и другие эстонские города и острова.

«В Эстонии насчитывается более тысячи замков и исторических зданий, многие из которых, например, усадьба Пядасте XVI века на острове Муху, была переоборудована в отель .Однако не меньшее количество вариантов размещения подойдет и более современным путешественникам: от недавно открывшегося бутик-отеля Nunne в Старом городе Таллинна до таких загородных вариантов, как Jägala Juga Nature Resort Spa и Maidla Nature Retreat, расположенных недалеко от столицы», - пишет издание.

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