Престижный журнал Vogue составил прекрасный список причин, по которым Эстония должна стать следующим пунктом в списке желаний каждого путешественника. Журнал также рассказал о том, чем можно заняться в Эстонии, пишет Elu24.
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НЕ ТОЛЬКО ТАЛЛИНН ⟩ Известнейший журнал советует всем путешественникам обратить внимание на Эстонию
Vogue, библия мира моды и красоты, пишет, что хотя столица Таллинн обычно привлекает внимание путешественников, в этот раз в своем обзоре они упомянули и другие эстонские города и острова.