Сын-красавчик Арнольда Шварценеггера женится: фото с помолвки

Сын голливудского актера и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, модель и актер Патрик Шварценеггер женится.

Об этом 30-летний артист сообщил на своей странице в Instagram. Он разместил фото с помолвки, где изображен вместе со своей возлюбленной, моделью Эбби Чемпион.

На фото, которые появились на страницах Патрика и Эбби в фотоблоге, они позируют на фоне живописных природных пейзажей. Для предложения Шварценеггер подготовил огромное сердце из роз и, конечно, презентовал избраннице обручальное кольцо с немалым бриллиантом.

Отметим, что до предложения 30-летний Патрик Шварценеггер и его возлюбленная Эбби Чемпион встречались в течение восьми лет.

Патрик один из пятерых детей Арнольда Шварценеггера. Как известно, Кэтрин, Кристина, Патрик и Кристофер родились в браке актера с Марией Шрайвер. Также у актера есть внебрачный сын Джозеф Баэна от его домработницы.