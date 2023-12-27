ЧТО ПРОИСХОДИТ? ⟩ С нового года в Эстонии больше не будет «Русского радио»

Новость о том, что «Русское радио» с нового года поменяет свое название, уже горячо обсуждается в интернете. Теле- и радиоведущий Андрей Титов также опубликовал эту информацию на своей страничке в Facebook.

«Говорят, с 1 января «Русское Радио» перестанет быть Русским, в смысле меняет название - «Русское» на «Супер». Ну супер. Вангую появление пары разоблачительных статей об очередном проявлении ползучей русофобии. А вообще любопытная примета времени», - написал у себя на страничке известный ведущий.

Сотрудник портала Limon.ee связался с «Русским радио», но там ему ответили, что не будут комментировать информацию смене названия по телефону и попросили задать интересующие вопросы по электронной почте.

Запрос руководству радио отправлен, как только мы получим ответ, сразу поделимся им с вами. Ведь такие перемены в привычном названии популярного радио действительно вызывают интерес.