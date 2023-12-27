СМОТРИ ⟩ Эстонский ответ группе «Руки Вверх!» привел в восторг немецкую публику

В ноябре прогремела новость о том, что в Эстонию приезжает группа «Руки Вверх!», однако позже оказалось, что дела обстоят не совсем так, как можно было подумать.
Как оказалось, тогда организатор вечеринок и владелец клуба MJClub, Юри Метс, принял решение взять на себя роль вокалиста и исполнить кавер-версии песен «Руки Вверх!».
Но на этом все не кончилось, и Юри Метс отправился на рождественские гастроли в Германию с экс-участником группы «Руки Вверх!» Алексеем Потехиным. Судя по всему, идея себя оправдала, ведь послушать песни любимой группы пришли сотни жителей Германии.
Смотрите, как это было!