Ср, 27.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG

СМОТРИ ⟩ Эстонский ответ группе «Руки Вверх!» привел в восторг немецкую публику

Limon.ee
Copy
Фото: скриншот

В ноябре прогремела новость о том, что в Эстонию приезжает группа «Руки Вверх!», однако позже оказалось, что дела обстоят не совсем так, как можно было подумать.

Как оказалось, тогда организатор вечеринок и владелец клуба MJClub, Юри Метс, принял решение взять на себя роль вокалиста и исполнить кавер-версии песен «Руки Вверх!».

Но на этом все не кончилось, и Юри Метс отправился на рождественские гастроли в Германию с экс-участником группы «Руки Вверх!» Алексеем Потехиным. Судя по всему, идея себя оправдала, ведь послушать песни любимой группы пришли сотни жителей Германии.

Смотрите, как это было!

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх