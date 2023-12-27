Как помочь своей собаке пережить шумные праздники: советы специалиста

Тренер говорит, что «проблема заключается скорее в том, что люди считают, что это "праздник" для всех и стремятся в самый разгар совместить свой интерес с прогулкой с собакой».

Если же ваш питомец, находясь дома, испытывает стресс из-за грохота и ярких вспышек за окном, то по словам профессионала, это может происходить из-за ошибок при социализации собаки. «Готовить щенка надо с раннего возраста», - говорит Наталья.

«Собаки, которые боятся (фейерверков), получают медикаментозную помощь минимум за полтора-два месяца до того как. Мы никогда не знаем, какой из щенков будет бояться петард, а какой нет. Превентивно нужно всех собак приучать к жизни в городе, социализировать правильно с транспортом, с людьми, детьми, другими собаками. То же самое касается и петард и фейерверков, так как в нашем государстве это еще не под запретом, значит к этому надо относиться так же, как и к такому явлению как трамваи и троллейбусы. В щенячей школе мы приучаем собак не бояться таких событий», - объясняет тренер.

Если вы берете в семью собаку в качестве компаньона, то следует помнить, о том, что она такое же живое существо, как и мы с вами. Со своим характером и потребностями, как и нам всем, чтобы жить комфортно и хорошо, собакам тоже необходимо учиться и понимать мир вокруг. Хозяевам нужно об этом помнить, и в праздники тоже.