«Мама назвала меня предательницей». Известная российская актриса рассказала Юрию Дудю о политической позиции и отношениях с близкими

«А дальше я приняла обет молчания. Я вообще никак не комментировала, не обсуждала политику. Если я хочу играть в кино, в театре в России, надо помолчать». Осудили ее и близкие - мама, которая поддержала правительство России. По словам Шмыковой, конфликт с матерью был самым страшным для нее, поскольку она с детства помнила, что ее мать не общалась со своей матерью, бабушкой Шмыковой. «И вот сейчас мы с мамой не общаемся». Актриса добавила, что раньше мать очень критиковала ее, когда она высказывалась в соцсетях, но в последнее время перестала. По словам Варвары, она пытается после отъезда из России звонить близким, но отношения не складываются.

«Я понимала, что уезжаю надолго, потому что была беременна, а в России рожать не хотела. То есть примерно я себе представляла, что два года минимум в Россию не вернусь. День отъезда был знаменательный, особенный - я вместе с мамой, братьями и сестрами ходила провожать отчима добровольцем на войну», - призналась она. По ее словам, она сделала это ради матери, для которой это было важно, но решение отчима она не поддерживает. «Это был последний день, когда мы могли встретиться все вместе. Я всегда старалась быть хорошей дочкой и делать так, чтобы маме было приятно. Поэтому мне казалось, что ей важно, чтобы я тоже была».

Исправить все, однако, не удалось. «Мама назвала меня предательницей. В ближайшее время я точно не вернусь», - заявила Шмыкова. Она добавила, что при этом очень скучает по тем, кто остался в Москве. «У меня осталась куча классных друзей в столице, которых я помню, за которыми слежу. Но я не тоскую. У меня сильное скучание».

Сейчас Шмыкова играет в берлинском театре. Этим летом у нее родился второй ребенок - сын Лука от мужа Даниила Радлова. Для 31-летней Шмыковой это уже второй ребенок: у нее есть сын Корней от предыдущего брака с кинооператором Евгением Козловым.