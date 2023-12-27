Актриса Варвара Шмыкова, которая сейчас живет в Германии и не поддерживает войну в Украине, дала интервью Юрию Дудю и рассказала о том, как политическая позиция сказалась на ее карьере, почему ей запретили высказываться и как складываются ее отношения с матерью, которая согласна с действиями российского правительства.
«Мама назвала меня предательницей». Известная российская актриса рассказала Юрию Дудю о политической позиции и отношениях с близкими
По словам Варвары, у нее самой проблемы из-за политической позиции начались ещё до начала войны. «Я всегда высказывала то, что думаю, писала в своем Instagram. Примерно с 2009 года. Я ходила на митинги, вела, мне кажется, оппозиционный образ жизни. Но это никого не интересовало, пока у меня там было пять тысяч подписчиков, пятнадцать, двадцать. Но после того как я оказалась на виду, за мной стало следить больше народу, обычного и не очень».
Ситуация начала осложняться, после того как Шмыкова опубликовала пост о своих впечатлениях от документального фильма Алексея Навального. «После этого у меня началась интересная жизнь. Нас собрал Рыжаков, мой мастер, и сказал: "Никто нигде ничего не пишет, ты, Варвара, удаляешь пост". Я сказала "нет". И вскоре у нас закрыли спектакль, в котором я играла, под названием "Сбой системы". Он был про систему Станиславского, и мы его ни разу не сыграли. Его закрыли, сославшись на коронавирус». Вскоре после этого домой к Шмыковой пришел участковый, который хотел, чтобы она написала объяснительную по поводу этого поста, а позже - из Следственного комитета. Далее, по словам актрисы, она попала в «черный список» - ее перестали снимать. Актриса заявила, что постоянно плакала и не понимала, что происходит, а также попрощалась с ролями и будущим в этой стране.
«А дальше я приняла обет молчания. Я вообще никак не комментировала, не обсуждала политику. Если я хочу играть в кино, в театре в России, надо помолчать». Осудили ее и близкие - мама, которая поддержала правительство России. По словам Шмыковой, конфликт с матерью был самым страшным для нее, поскольку она с детства помнила, что ее мать не общалась со своей матерью, бабушкой Шмыковой. «И вот сейчас мы с мамой не общаемся». Актриса добавила, что раньше мать очень критиковала ее, когда она высказывалась в соцсетях, но в последнее время перестала. По словам Варвары, она пытается после отъезда из России звонить близким, но отношения не складываются.
«Я понимала, что уезжаю надолго, потому что была беременна, а в России рожать не хотела. То есть примерно я себе представляла, что два года минимум в Россию не вернусь. День отъезда был знаменательный, особенный - я вместе с мамой, братьями и сестрами ходила провожать отчима добровольцем на войну», - призналась она. По ее словам, она сделала это ради матери, для которой это было важно, но решение отчима она не поддерживает. «Это был последний день, когда мы могли встретиться все вместе. Я всегда старалась быть хорошей дочкой и делать так, чтобы маме было приятно. Поэтому мне казалось, что ей важно, чтобы я тоже была».
Исправить все, однако, не удалось. «Мама назвала меня предательницей. В ближайшее время я точно не вернусь», - заявила Шмыкова. Она добавила, что при этом очень скучает по тем, кто остался в Москве. «У меня осталась куча классных друзей в столице, которых я помню, за которыми слежу. Но я не тоскую. У меня сильное скучание».
Сейчас Шмыкова играет в берлинском театре. Этим летом у нее родился второй ребенок - сын Лука от мужа Даниила Радлова. Для 31-летней Шмыковой это уже второй ребенок: у нее есть сын Корней от предыдущего брака с кинооператором Евгением Козловым.