Политики и общественные деятели поздравили жителей Эстонии с наступающим Новым годом: все сложные решения лучше принимать в уходящем году

Пусть новый 2024 год будет для всех лучше, чем был год уходящий. Глядя на нерадостные экономические прогнозы, сомнительные шаги правительства и прочие тревожные сигналы, хочется пожелать главного - обойтись в новом году без кризисов, катаклизмов, серьезных проблем и неприятностей. И чтобы вечером 31 декабря 2024 года все мы, поднимая за праздничным столом бокал, могли сказать: "Да, этот год был действительно хорошим!" С наступающими, друзья!»

Оксана Тандит, дизайнер

Оксана Тандит. Фото: Личный архив автора

«В новом году желаю всем прежде всего здоровья и благополучия! Наметить планы и цели на год, а то и два-три и поступательно и уверенно добиваться их осуществления! Всем нам желаю научиться отделять главное от второстепенного, сосредоточить свое внимание именно на том, что главное для вас, стремиться удержать фокус и добиваться задуманного!

Предпринимателям - умения находить в кризисах новые возможности, интересных проектов и заказов! Учителям терпения, мудрости и веры в свои силы ! Вам все по плечу! Политикам больше эмпатии, внимания к настроениям жителей страны, более глубокого анализа процессов и конструктивного диалога с оппонентами! Всем нам - лояльности к другой точке зрения, внимания к себе и близким , баланса между работой, семьей и хобби! И самое главное - ценить то, что имеем, делится радостью, любовью и позитивом с окружающим миром!»

Раймонд Кальюлайд, член комиссии Рийгикогу по гособороне и Социал-демократической партии

Раймонд Кальюлайд. Фото: Konstantin Sednev

«Мое главное желание - чтобы народ Эстонии и наша страна пережили эти очень трудные и, к сожалению, очень опасные времена. Скажу прямо: чтобы нас не коснулась война, чтобы война не коснулась нашего народа, чтобы нашим детям никогда не пришлось пережить такие тяжелые времена, какие пережили в прошлом веке наши бабушки и дедушки и их родители.

Мы все хорошо знаем эту историю, мы все понимаем, что это означает. Я от всего сердца надеюсь, что те народы и страны, которые, к сожалению, сейчас испытывают большие трудности, найдут способ их преодолеть. Это самое главное.

И, конечно, я желаю, чтобы люди смогли провести эти праздники в кругу самых близких - родителей, детей, сестер, самых близких друзей. Нет ничего важнее, чем близкие люди. Это самое важное в жизни».