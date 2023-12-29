Рождество уже прошло, но праздничный дух все еще витает в воздухе, ведь впереди нас ждет самый сказочный праздник - Новый год. Политики и общественные деятели пожелали жителям Эстонии мира, спокойствия и благополучия. Читайте пожелания!
Политики и общественные деятели поздравили жителей Эстонии с наступающим Новым годом: все сложные решения лучше принимать в уходящем году
Оксана Яаксон, гид Эстонского союза архитектуры
«Поздравляю жителей своей страны с Рождеством и Новым годом! Желаю всем безмятежной радости, легкости восприятия действительности, спокойствия, терпения и любви. Желаю найти в себе силы простить все обиды, отпустить негатив и найти точку опоры в себе, а не во внешних обстоятельствах.
Также хочу пожелать семейного счастья и материального благополучия. Несмотря ни на что сохраняйте искренность, отзывчивость и доброжелательность в отношениях. Просто помните, что добро обязательно возвращается и побеждает зло. И пускай в грядущем году к вам вернется ваше добро и победит все жизненные трудности!»
Мария Юферева-Скуратовски, депутат Рийгикогу от партии Реформ
«Думаю, что уходящий 2023 год для многих оказался сложным, приходилось принимать трудные решения, что-то менять, пересматривать семейный бюджет или модель бизнеса. Да и вообще приспосабливаться к новым реалиям, связанным с экономическим кризисом, потерей чувства безопасности и стабильности.
Известное высказывание гласит: "Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена рождают слабых людей. И слабые люди создают трудные времена". Сейчас мы все внезапно очутились в фазе, когда у нас нет другого выбора, как стать сильными. Не только стать сильными самим, но и научить этому наших детей.
Сейчас очень легко почувствовать себя в роли жертвы, начать обвинять всех вокруг и в первую очередь правительство, которое делает не так, как хотелось бы. Чтобы все стало как раньше - до коронакризиса, до энергокризиса, до войны в Украине и на Ближнем Востоке. Только я боюсь, что как раньше уже не будет, потому что изменился весь мир, и снова оказалось, что мы живем в эпоху перемен и потрясений.
Я хочу сказать, что это не первый и не последний кризис в нашей жизни. Несмотря ни на что, жизнь продолжается, создаются семьи, рождаются дети, которых нужно воспитывать, давать образование, растить их сильными, умными и самостоятельными. И это все в руках каждого из нас.
Я желаю всем жителям Эстонии здоровья, сил, благополучия, счастья, веры и умеренного оптимизма. Пусть в ваших семьях царят мир и спокойствие, ведь когда за окном бушует шторм, главное, чтобы дома было хорошо и надежно. Для себя я еще давно поняла, что все сложные решения лучше принимать в уходящем году и при возможности не тащить старые проблемы и конфликты в Новый год.
Поздравляю Вас всех с Рождественскими праздниками и Новым Годом! Пусть все будет хорошо!»
Вадим Белобровцев, заместитель председателя Центристской фракции Рийгикогу
«2023 год выдался весьма непростым, но хочется верить, что у каждого в течение года случилось что-то хорошее, о чем будет приятно вспомнить за новогодним столом.
Всем, кто отмечает Рождественские праздники (будь то в декабре или январе), желаю провести их в семейном кругу, с близкими людьми, в уютной и расслабляющей атмосфере. Ну, а Новый год давайте встретим уже согласно всем традициям - с накрытым столом, шампанским, бенгальскими огнями, подарками, загадыванием желаний - да хоть с хороводом вокруг елки (с детства помню, что мы такой хоровод с родителями под "В лесу родилась елочка" водили). И самое главное - со светлыми мыслями и надеждами.
Пусть новый 2024 год будет для всех лучше, чем был год уходящий. Глядя на нерадостные экономические прогнозы, сомнительные шаги правительства и прочие тревожные сигналы, хочется пожелать главного - обойтись в новом году без кризисов, катаклизмов, серьезных проблем и неприятностей. И чтобы вечером 31 декабря 2024 года все мы, поднимая за праздничным столом бокал, могли сказать: "Да, этот год был действительно хорошим!" С наступающими, друзья!»
Оксана Тандит, дизайнер
«В новом году желаю всем прежде всего здоровья и благополучия! Наметить планы и цели на год, а то и два-три и поступательно и уверенно добиваться их осуществления! Всем нам желаю научиться отделять главное от второстепенного, сосредоточить свое внимание именно на том, что главное для вас, стремиться удержать фокус и добиваться задуманного!
Предпринимателям - умения находить в кризисах новые возможности, интересных проектов и заказов! Учителям терпения, мудрости и веры в свои силы ! Вам все по плечу! Политикам больше эмпатии, внимания к настроениям жителей страны, более глубокого анализа процессов и конструктивного диалога с оппонентами! Всем нам - лояльности к другой точке зрения, внимания к себе и близким , баланса между работой, семьей и хобби! И самое главное - ценить то, что имеем, делится радостью, любовью и позитивом с окружающим миром!»
Раймонд Кальюлайд, член комиссии Рийгикогу по гособороне и Социал-демократической партии
«Мое главное желание - чтобы народ Эстонии и наша страна пережили эти очень трудные и, к сожалению, очень опасные времена. Скажу прямо: чтобы нас не коснулась война, чтобы война не коснулась нашего народа, чтобы нашим детям никогда не пришлось пережить такие тяжелые времена, какие пережили в прошлом веке наши бабушки и дедушки и их родители.
Мы все хорошо знаем эту историю, мы все понимаем, что это означает. Я от всего сердца надеюсь, что те народы и страны, которые, к сожалению, сейчас испытывают большие трудности, найдут способ их преодолеть. Это самое главное.
И, конечно, я желаю, чтобы люди смогли провести эти праздники в кругу самых близких - родителей, детей, сестер, самых близких друзей. Нет ничего важнее, чем близкие люди. Это самое важное в жизни».