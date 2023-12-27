50-летняя Хайди Клум снялась на пляже топлес рядом с мужем

Клум показала, как лежит на берегу моря. Она снялась в черных плавках, прикрывая рукой грудь.

В ролике также присутствует супруг модели, 34-летний немецкий музыкант Том Каулитц. Он снялся в желтых плавках с Микки Маусами.

Клум периодически публикует романтические ролики с мужем. 9 декабря модель показала, как они целуются.

Хайди Клум 1 июня 2023 года исполнилось 50 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочь Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, а также дочь Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Роман Клум и Каулитца начался весной 2018 года. 5 августа 2019 года Клум показала свадебные снимки. Когда именно они узаконили брак, модель не уточнила.