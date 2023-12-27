Звезда фильма «Паразиты» найден мертвым в своем автомобиле

Отмечается, что актер, вероятно, совершил самоубийство на фоне расследования по подозрению в употреблении наркотиков. Тело Ли Сон Гюна нашли в машине в одном из парков в центре Сеула.

Фото: Seo Dae-youn

Перед этим в полицию обратилась семья актера с заявлением о его исчезновении. Сообщается, что он оставил дома записку. Агентство отмечает, что она «похожа на предсмертную». Также было заявлено, что пропал и его автомобиль.

Yonhap напоминает, что осенью 2023 года актера трижды вызывали на допросы в полиции по подозрению в употреблении марихуаны и других запрещенных наркотиков в доме женщины, которая работала в одном из баров Сеула. Ли Сон Гюн утверждал, что хозяйка обманом заставила его принять наркотики. Он получил отрицательный результат в тесте с реагентами, проведенном во время полицейского расследования, и в лабораторном тесте на наркотики, проведенном Национальной судебно-медицинской службой.

Накануне смерти актер подал запрос на проверку на полиграфе, заявив о своей невиновности.

Ли Сон Гюн стал всемирно известным после главной роли в комедийно-драматическом фильме «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо, получившем премию «Оскар» в 2020 году.