«Я пыталась связаться с братом, но он не захотел со мной общаться. Я надеюсь, что в какой-то момент он повзрослеет, и тогда мы сможем продолжить общение», - говорит Келли Сильдару в подкасте Rambivalgus.
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Эстонская чемпионка Келли Сильдару откровенно рассказала об отношениях с отцом Тынисом: я была в таком тяжелом положении
«Оказаться в такой ситуации вообще непросто. Даже злейшему врагу не пожелаю того, через что приходится проходить людям, переживающим семейное насилие», - говорит фристайлистка Келли Сильдару в подскасте Rambivalgus.