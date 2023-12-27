Какой цвет нельзя надевать на Новый год 2024?

Покровитель 2024 года, согласно восточному календарю, - это Зеленый Деревянный Дракон. А вот какие цвета астрологи рекомендуют надевать на праздник, чтобы привлечь богатство, любовь, удачу и процветание, пишет RUS TVNET.
В каких цветах не рекомендуется встречать год Зеленого Деревянного Дракона?
1. Желтый
Когда-то этот цвет и его оттенки было разрешено носить исключительно членам императорской семьи. Тех, кто нарушал правило, ждала казнь. Естественно, в настоящее время это в прошлом, однако Дракон чтит старые традиции.
2. Коричневый
А тут все просто: Дракон «считает» коричневый и его оттенки слишком безвкусными цветами.
3. Белый
В Китае этот цвет считается траурным. Так как год Дракона связан с восточным календарем, лучше не играть с белоснежными, бежевыми и молочными оттенками.
4. Синий
Астрологи уверяют, что Дракон не любит этот цвет: оттенки синего приносят символу года неудачи.
В каких цветах советуют встречать год Зеленого Деревянного Дракона?
1. Зеленый
Сам Дракон зеленый, поэтому все варианты цвета будут ему по вкусу: изумрудный, хаки, цвет морской волны, салатовый, оливковый.
2. Фиолетовый
И все его оттенки - от лавандовых, ежевичных и сиреневых оттенков до сливовых и пурпурно-фиолетовых.
3. Красный
Цвет, который, как считается, притягивает счастье, удачу и силу. Подойдут и всего его оттенки!
4. Золотой
А тут вообще все просто. Если нет соответствующих предметов гардероба, то можно надеть любой из других «разрешенных» цветов и разбавить его золотыми украшениями и аксессуарами.
5. Черный
Тут лишь один совет, и он от стилистов - делать ставку на материалы из шелка или бархата, поскольку они будут выглядеть дороже.
Что с цветами, которых нет в списке?
Все, что не запрещено Драконом - разрешено. Однако помните, что нет ничего важнее вашего комфорта!