Какой цвет нельзя надевать на Новый год 2024?

В каких цветах не рекомендуется встречать год Зеленого Деревянного Дракона?

1. Желтый

Когда-то этот цвет и его оттенки было разрешено носить исключительно членам императорской семьи. Тех, кто нарушал правило, ждала казнь. Естественно, в настоящее время это в прошлом, однако Дракон чтит старые традиции.

2. Коричневый

А тут все просто: Дракон «считает» коричневый и его оттенки слишком безвкусными цветами.

3. Белый

В Китае этот цвет считается траурным. Так как год Дракона связан с восточным календарем, лучше не играть с белоснежными, бежевыми и молочными оттенками.

4. Синий

Астрологи уверяют, что Дракон не любит этот цвет: оттенки синего приносят символу года неудачи.

В каких цветах советуют встречать год Зеленого Деревянного Дракона?

1. Зеленый

Сам Дракон зеленый, поэтому все варианты цвета будут ему по вкусу: изумрудный, хаки, цвет морской волны, салатовый, оливковый.

2. Фиолетовый

И все его оттенки - от лавандовых, ежевичных и сиреневых оттенков до сливовых и пурпурно-фиолетовых.

3. Красный

Цвет, который, как считается, притягивает счастье, удачу и силу. Подойдут и всего его оттенки!

4. Золотой

А тут вообще все просто. Если нет соответствующих предметов гардероба, то можно надеть любой из других «разрешенных» цветов и разбавить его золотыми украшениями и аксессуарами.

5. Черный

Тут лишь один совет, и он от стилистов - делать ставку на материалы из шелка или бархата, поскольку они будут выглядеть дороже.

Что с цветами, которых нет в списке?

Все, что не запрещено Драконом - разрешено. Однако помните, что нет ничего важнее вашего комфорта!