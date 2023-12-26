ВИДЕО ⟩ Ивлеева публично извинилась за «голую» вечеринку в Москве

Ивлеева назвала неуместным съемку и тиражирование видео с полуобнаженными звездными гостями мероприятия. Она сказала: «Мне жаль, что это произошло и что это невозможно было контролировать».

Блогер принесла за это извинения перед всеми: «Перед обществом и перед своими гостями, которые невольно стали участниками всего происходящего в СМИ». По словам Ивлеевой, она «целиком и полностью» понимает свою ответственность за ситуацию. Она пообещала лично передать благотворительным организациям все средства, вырученные с продажи билетов на мероприятие.