Мать недоношенных близнецов: «Я была уверена, что завтра у меня уже не будет детей!»

«Меня просто тошнило, но боль не была чем-то ужасным», - объяснила Бригита Кирс в передаче на ETV «Рождественский туннель», передает MENU.

Женщина добавила, что они поехали в отделение экстренной медицинской помощи (ЭМО) на всякий случай. Однако в больнице Бригитта получила поразительное заключение. «Нам сказали, что мы должны как можно скорее отправиться в Таллинн, потому что, если ребенок родится в Курессааре, уже никто ничего не сможет сделать, и всё...» - вспоминает молодая мать.

Сыновья Бригиты при рождении весили 724 и 856 граммов.

В Таллинне Бригите сделали экстренное кесарево сечение, после чего наступила долгая тишина. «Первые несколько часов я была уверена, что завтра у меня уже не будет детей», - рассказывает молодая мать, добавив, что изначально ей не показывали малышей. «Я была абсолютно уверена, что из этого ничего не выйдет, и на этом все закончилось», - добавляет она.

Смотрите полный выпуск программы о том, как недоношенные близнецы стали настоящими бойцами за жизнь:

Самая продолжительная благотворительная передача Эстонии «Рождественский туннель» вышла в эфир в это Рождество, чтобы поддержать новорожденных и маленьких детей Эстонии. Телефоны для сбора пожертвований работали весь день, и к тому времени, как «Рождественский туннель» проработал час, эстонцы пожертвовали более 170 000 евро в поддержку новорожденных детей. Через несколько часов была преодолена отметка в 200 000.

Телезрители могут внести свой вклад в здоровье новорожденных, позвонив по телефонам пожертвований:

900 7701 - 5 евро 900 7702 - 10 евро 900 7703 - 25 евро Вся сумма пожертвования будет использована фондом. Вы также можете сделать пожертвование в Фонд поддержки родильных домов банковским переводом: Получатель: Foundation for Maternity Homes SA Номер счета COOP Bank: EE494204278623782407. Номер счета LHV: EE567700771001383055. Пояснение: Jõulutunnel

Телефоны для пожертвований останутся открытыми до полудня 28 декабря.