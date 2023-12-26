Актера из сериала «Слова пацана» арестовали по обвинению в убийстве

«Базанов действовал в составе группы, руководствуясь корыстными мотивами, в целях совершения разбойных нападений на граждан и их убийства на территории Москвы», – сообщает пресс-служба московских судов. Актер пробудет под стражей до 20 февраля

По информации российских СМИ, Базанову и еще одному мужчине предъявлено обвинение в убийстве предпринимателя Александра Дзабиева, которое было совершено в 2011 году. На бизнесмена напали четверо неизвестных и отобрали у него сумку с 900 тысяч долларов. Мужчина пытался сопротивляться, но ему выстрелили в голову из пистолета, он скончался в больнице.

В «Слове пацана» Базанов сыграл роль Демида, молчаливого и мускулистого участника банды «универсамовских». В кадре он обычно появляется вместе с лидером группировки Кащеем, а во второй серии избивает Вову Адидаса (Иван Янковский) в боксерском поединке – этот кадр вы видите на фото.