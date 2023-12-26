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В ВИХРЕ ПРОШЛОГО ⟩ Таллиннские стиляги отметили Рождество в стиле 50-х годов

ГАЛЕРЕЯ
Limon.ee
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В минувшую пятницу, 22 декабря, в таллиннской студии флориста Татьяны Фитании состоялся яркий рождественский вечер. «Мы решили отпраздновать окончание года в стиле 50-ых», - рассказала хозяйка тематической вечеринки.

Ведущие Рождества в стиле 50-х Вадим Анцупов и Татьяна Фитания составили насыщенную программу, в ходе которой гости вечера перенеслись в далекое время стиляг – признанное время самой красивой мировой высокой моды.

Оркестр, яркое исполнение шлягеров 50-х от харизматичных артистов, танцы, игры и море подарков не оставили равнодушными никого в этот вечер.

Смотрите яркую галерею этого вечера и помните: праздник мы делаем себе сами!

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