В ВИХРЕ ПРОШЛОГО ⟩ Таллиннские стиляги отметили Рождество в стиле 50-х годов

Ведущие Рождества в стиле 50-х Вадим Анцупов и Татьяна Фитания составили насыщенную программу, в ходе которой гости вечера перенеслись в далекое время стиляг – признанное время самой красивой мировой высокой моды.

Оркестр, яркое исполнение шлягеров 50-х от харизматичных артистов, танцы, игры и море подарков не оставили равнодушными никого в этот вечер.

Смотрите яркую галерею этого вечера и помните: праздник мы делаем себе сами!