Тоомас Хендрик Ильвес откровенно о разводе: «Это было непростое решение!»

«В предрождественском настроении я с глубокой грустью вынуждена сообщить, что почти восемь лет жизни с моим мужем, Тоомасом Хендриком Ильвесом, подошли к концу. Ни один момент не является подходящим для принятия подобных решений, но сейчас, после долгих размышлений и уважая выбор Тоомаса, мне стало ясно, что мы пойдем разными путями», - объявила Иева Ильвес в социальных сетях за несколько дней до рождественских праздников.

«От всего сердца я благодарна народу Эстонии, который тепло принял меня», - сказала она, добавив, что многому научилась у эстонцев и продолжит делиться своим опытом, особенно в технологическом секторе, за пределами Эстонии - и в настоящее время работает в Украине.

Тоомас Хендрик Ильвес и Иева Ильвес целуются во время приема в концертном зале «Эстония» в 2016 году. Фото: Tairo Lutter

Сегодня, во второй день Рождества, президент Тоомас Хендрик Ильвес празднует свое 70-летие. В интервью газете Eesti Ekspress в свой день рождения Ильвес впервые прокомментировал свой развод с Иевой Ильвес. «Это было непростое решение, у нас были прекрасные годы совместной жизни и прекрасный сын, у которого всегда будут мама и папа», - сказал Ильвес.

Президент Ильвес и Иева Купче впервые появились на публике в сентябре 2015 года, когда вместе посетили юбилейный концерт Арво Пярта в бывшем литейном цеху Ноблесснера.