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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, какой волшебный праздник прошел в столичной церкви Каарли в первый день Рождества

Limon.ee
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Концерты эстонской группы The Swingers уже много лет радуют любителей рождественской музыки. В этом году меломанов ожидают прекрасные рождественские песни, а также тур по Эстонии, в который вместе с группой отправится их хороший друг певец Карл-Эрик Таукар.

В концерте прозвучат лучшие рождественские и зимние песни от «Valged jõulud» до «Last Christmas», а также некоторые песни из собственного репертуара ансамбля и солистов и другая приятная музыка из Эстонии и других стран.

В первый день Рождества, 25 декабря, ансамбль дал специальный концерт в таллиннской церкви Каарли. В этот вечер гости услышали песни, трогающие сердце и душу.

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