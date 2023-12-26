ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, какой волшебный праздник прошел в столичной церкви Каарли в первый день Рождества

Концерты эстонской группы The Swingers уже много лет радуют любителей рождественской музыки. В этом году меломанов ожидают прекрасные рождественские песни, а также тур по Эстонии, в который вместе с группой отправится их хороший друг певец Карл-Эрик Таукар.