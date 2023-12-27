ГОРОСКОП НА 27 ДЕКАБРЯ ⟩ Овнов ждет непростой день, Стрельцов – приятные сюрпризы

День будет приятным и легким, позитивные тенденции выражены достаточно ярко и со временем лишь усиливаются. Легко даются запланированные дела, не возникает проблем с адаптацией к меняющейся ситуации, сюрпризы судьбу и неожиданные совпадения будут только радовать. Этот день подходит для учебы и любых занятий, способствующих расширению кругозора, появлению новых знаний и навыков, пишет Dvorec.
Овен
Этот день как нельзя лучше подходит для поездок и смены обстановки. Не бойтесь одиночества – время, проведенное наедине с собой, поможет правильно оценить события последнего времени и решить, как вести себя в дальнейшем. Высок творческий потенциал, появляются смелые идеи, неожиданные замыслы, воплощение которых в жизнь пойдет на пользу и вам, и окружающим.
Сегодня вы склонны болезненно реагировать на любые критические замечания, суждения, которые кажутся несправедливыми. Постарайтесь не давать воли негативным эмоциям в общении с близкими людьми: конфликты совершенно не способствуют решению имеющихся проблем.
Телец
День будет противоречивым, возможны как приятные события, так и разочарования. Сосредоточившись на важных делах, вы сможете избавить себя от пустой суеты и переживаний, для которых нет никаких оснований. Желательно найти время для встречи со старыми друзьями, активного отдыха, неформального общения с интересными вам людьми. Не исключены затруднения в отношениях с родственниками, недовольство друг другом будет нарастать в течение всего дня и к вечеру может вылиться в конфликт.
С точки зрения романтических отношений перспективы вполне благоприятны. Появляется возможность порадовать любимого человека, признаться в своих чувствах.
Близнецы
Возможны трудности в общении, вам трудно поладить как с новыми знакомыми, так и с самыми близкими людьми. Способствовать восстановлению душевного равновесия будут простые, привычные дела, не связанные ни с интеллектуальной, ни с физической нагрузкой. Новые идеи кажутся удивительно привлекательными, но их реализация связана с определенными трудностями и требует терпения, которым вы сегодня совершенно не располагаете.
Это день переосмысления романтических отношений, открытия их новых граней. Опасность заключается в том, что вы настроены слишком критично по отношению к себе и готовы раскаяться даже в ошибках, которых не совершали.
Рак
Этот день будет удачным для тех, кто во всех делах придерживается рационалистического подхода и предпочитает не тратить душевные и физические силы попусту. Возможны удачные покупки, можно приобретать бытовую технику, мебель, предметы интерьера. Принимая важные решения, руководствуйтесь собственной точкой зрения, а не чужими советами – окружающие, порой сами того не желая, вводят вас в заблуждение.
Поездки нежелательны и связаны с определенными трудностями, а вот отдых в компании близких людей принесет исключительно приятные эмоции. Романтические отношения развиваются вполне гармонично, вам не придется прикладывать больших усилий, чтобы достичь взаимопонимания с любимым человеком.
Лев
Постарайтесь избегать перегрузок – они могут не лучшим образом сказаться на вашем самочувствии. Этот день можно посвятить серьезным делам; вас ждет успех в решении проблем и преодолении препятствий. Главное – не искать легких путей и сохранять верность своим принципам, даже если ситуация развивается не совсем так, как вы ожидали.
День подходит для активного отдыха, коротких поездок, общения с друзьями. Свойственные вам независимость и свободолюбие могут стать причиной проблем в отношениях с родственниками и любимым человеком; постарайтесь сгладить острые углы, чтобы не доводить дело до серьезных конфликтов.
Дева
Не самый легкий день. Обостряются противоречия в отношениях с родственниками, приходится менять свои планы, чтобы вовремя прийти на помощь членам семьи или друзьям. Возможно значительные расходы, неудачные покупки, потери. На положительные эмоции звезды также не особенно расщедрились – вряд ли запланированные развлечения вас действительно порадуют. Зато можно достичь определенных успехов в учебе, исследовательской деятельности и творческой работе.
Развитие романтических отношений во многом зависит от того, готовы ли вы взять на себя инициативу. Сегодня можно позволить себе необдуманные поступки, капризы и невероятные желания – любимый человек поймет вас правильно.
Весы
День отмечен снижением энергетического потенциала, поэтому стоит беречь себя от лишних нагрузок и обращать особое внимание на состояние здоровья. Нежелательны контакты с малознакомыми людьми; помните, что первое впечатление может быть обманчивым. В семейных отношениях вам отводят роль лидера, однако далеко не всегда это радует, немало времени придется уделить исправлению чужих ошибок и промахов.
Достаточно стабильным представляется развитие романтических отношений, однако некоторые неблагоприятные течения имеют место и в этой сфере. Будьте осторожны в проявлении эмоций и помните, что ваше плохое настроение – это не повод для ссоры с близким человеком.
Скорпион
За дела, особенно сложные и требующие творческого подхода, лучше не браться. Постарайтесь использовать свободное время для того, чтобы хорошо отдохнуть, восстановить физические и душевные силы – на фоне общего снижения энергетического потенциала это особенно важно. Любой отказ от привычного хода событий вызовет у вас скорее негативную реакцию, поэтому к занятиям и развлечениям, сулящим новые впечатления, лучше подходить осторожно, без особого энтузиазма.
Этот день вполне подходит для общения с друзьями и родственниками, однако от обсуждения актуальных проблем лучше все же отказаться. Влияние благоприятных тенденций в сфере личной жизни достаточно сильно, но сейчас вы не в состоянии правильно оценить его.
Стрелец
Очень удачным будет день для тех, кто собирается отправиться в путешествие или находится вдали от дома. Новые впечатления, связанные со сменой обстановки, будут исключительно приятными, расширяющими кругозор и во всех отношениях полезными. Финансовая ситуация оставляет желать лучшего, вы поступите разумно, если откажетесь от незапланированных расходов и спонтанных покупок.
Отношения в семье сложны и противоречивы. Сейчас не самый подходящий момент для того, чтобы отстаивать свой авторитет или пытаться навязывать родственникам собственную точку зрения. Помните, что пока существующие проблемы можно решить мирным путем.
Козерог
Прекрасный день для деятельных и целеустремленных Козерогов, которые смогут воплотить в жизнь свои самые смелые планы и добиться всего, чего хотят. Не нужно рассчитывать на помощь со стороны – даже если вам придется идти к цели в полном одиночестве, вы быстро достигнете ее и будете вполне довольны собой. Любимый человек готов разделить многие ваши стремления, но и он будет приятно удивлен теми успехами, которых вы сегодня достигнете.
Важно уделить внимание родственникам, оказавшимся в непростой ситуации, дать им необходимые советы. Не исключены финансовые трудности, необходимые покупки могут быть связаны с большими затратами, чем вы ожидали.
Водолей
В целом неплохой день. Особенно удачным он будет для тех, кто путешествует или только планирует дальние поездки. Однако получить приятные впечатления можно и в привычной обстановке, и ничто не подходит для этого лучше, чем романтическое свидание. Юным представителям знака этот день даст возможность признаться в своих чувствах, более зрелым – правильно расставить акценты в уже сложившихся отношениях.
Избегайте больших расходов, необдуманных покупок. Не стоит доверять советам малознакомых людей, идти на поводу чужих желаний. Этот день представляет некоторую опасность для здоровья; вы поступите вполне разумно, если сведете к минимуму физические нагрузки.
Рыбы
День будет довольно приятным, если вам удастся избежать суеты и спешки и свести к минимуму контакты с неприятными особами. Старайтесь держаться в стороне от любых споров и склок, даже если соблазн восстановить справедливость будет очень велик. Нежелательно посещение мероприятий, где собираются люди, не объединенными общими интересами и увлечениями; в незнакомой компании вы вряд ли будете чувствовать себя по-настоящему комфортно.
Неплохо сложатся поездки, вдали от дома можно сделать удачные покупки, получить полезную информацию и изменить к лучшему личную жизнь. Не исключены интересные предложения, приняв которые, вы сделаете возможным исполнение заветных желаний.