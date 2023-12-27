ГОРОСКОП НА 27 ДЕКАБРЯ ⟩ Овнов ждет непростой день, Стрельцов – приятные сюрпризы

Этот день вполне подходит для общения с друзьями и родственниками, однако от обсуждения актуальных проблем лучше все же отказаться. Влияние благоприятных тенденций в сфере личной жизни достаточно сильно, но сейчас вы не в состоянии правильно оценить его.

Стрелец

Очень удачным будет день для тех, кто собирается отправиться в путешествие или находится вдали от дома. Новые впечатления, связанные со сменой обстановки, будут исключительно приятными, расширяющими кругозор и во всех отношениях полезными. Финансовая ситуация оставляет желать лучшего, вы поступите разумно, если откажетесь от незапланированных расходов и спонтанных покупок.

Отношения в семье сложны и противоречивы. Сейчас не самый подходящий момент для того, чтобы отстаивать свой авторитет или пытаться навязывать родственникам собственную точку зрения. Помните, что пока существующие проблемы можно решить мирным путем.

Козерог

Прекрасный день для деятельных и целеустремленных Козерогов, которые смогут воплотить в жизнь свои самые смелые планы и добиться всего, чего хотят. Не нужно рассчитывать на помощь со стороны – даже если вам придется идти к цели в полном одиночестве, вы быстро достигнете ее и будете вполне довольны собой. Любимый человек готов разделить многие ваши стремления, но и он будет приятно удивлен теми успехами, которых вы сегодня достигнете.