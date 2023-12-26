Полнолуние происходит в знаке Рака и связано с эмоциональными переживаниями. Эта четвертая фаза Луны не только оказывает влияние на природные явления, такие как приливы и отливы, но и воздействует на эмоциональное состояние человека.

Эта фаза, как правило, приносит завершение дел. Этот период - не для новых начинаний. Эмоции могут брать верх над разумом. Полнолуние 27 декабря происходит в «петле Меркурия», которая подводит итоги года.

Вибрации ретроградного Меркурия готовят переход в новый год и приносят позитивные изменения в отношениях, которые закладывают фундамент на новый этап. Могут вновь появиться упущенные возможности или люди из прошлого.

Поскольку в это время повышается эмоциональная чувствительность, следует более тактично и внимательно относиться к близким людям, это пойдет вам лишь на пользу. Люди стaнoвятcя бoлee впeчaтлитeльными, paнимыми, возрастает пoтpeбнocть в любви.

При полнолунии в Раке довольно сложно сохранять спокойствие. Желательно в этот период не заниматься рабочими делами. Старайтесь не принимать близко к сердцу происходящее, отстранитесь от неприятных ситуаций и подумайте о чем-нибудь хорошем.