МИЛО ИЛИ ПОЗОРНО? ⟩ Жители Эстонии высказывают свое мнение о рождественской елке, сделанной из туалетов

В то время как традиционная рождественская елка украшает центральную площадь Выру, на окраине города установлена ель, сделанная из общественных туалетов. «У меня нет слов. Это что за вторичное использование? - спрашивает один. «Передозировка символизма!» - восклицает другой. «Если вам это не нравится, не смотрите. Спасибо создателю», - говорит третий.