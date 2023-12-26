В то время как традиционная рождественская елка украшает центральную площадь Выру, на окраине города установлена ель, сделанная из общественных туалетов. «У меня нет слов. Это что за вторичное использование? - спрашивает один. «Передозировка символизма!» - восклицает другой. «Если вам это не нравится, не смотрите. Спасибо создателю», - говорит третий.
Для подписчиков
МИЛО ИЛИ ПОЗОРНО? ⟩ Жители Эстонии высказывают свое мнение о рождественской елке, сделанной из туалетов
Гостей Выру встречает рождественская елка, сделанная из кучи общественных туалетов под открытым небом. Елка расположена на Таллиннском шоссе напротив автозаправочной станции Olerex и вызывает смешанные эмоции. Рождественская елка из биотуалетов стала в этом городке своеобразной традицией. Елку ставили и в предыдущие годы, и с годами она становилась все выше и выше. Елку 2019 года можно увидеть на фотографии ниже.