СТРЕЛЬЦАМ – ПУТЕШЕСТВИЕ, БЛИЗНЕЦАМ – КАРАОКЕ ⟩ Как отметить Новый год 2024 разным знакам Зодиака

Скорпион – азартная вечеринка

Астрологи думают, что скорпион азартен, а посему в новогоднюю ночь удовлетворит свою страсть в казино. Но, поскольку у нас они запрещены, вы можете устроить вечеринку дома. Которая плавно перетечет, скажем, в покер, или что всей компании нравится больше всего. Будете ли вы играть на деньги или желания, определитесь заранее.

Стрельцы – путешествия

Стрельцам, как настоящим исследователям, советуем махнуть на новый год в другой город и там встретить праздник. Можно это сделать вдвоем с бойфрендом или с компанией друзей. Определиться, как и приехать на место назначения, лучше всего заранее. Забронируйте домик где-нибудь в окружении лесной романтики, устройте там вечеринку, а с утра отправляйтесь изучать достопримечательности города.

Козероги – настольные игры

Говорят, что новогодний вечер, проведенный компанией за настольными играми, пройдет незаметно. Обещают, что в процессе, вы узнаете о своих друзьях много нового. Только подберите для этого соответствующие игры.

Водолей – в пабе

Намекают на вечеринку в пабе, конечно, если вы любите пиво или соленые закуски. Здесь, помимо еды и пития, могут быть настольные игры и даже караоке.

Рыбы – романтика перед телевизором

Сентиментальным рыбам показано провести вечер в обнимку с любимым перед телевизором. Такой праздник особенно актуален, если вы активно пахали весь год и сейчас у вас совсем не хватает сил на тусовки.