СТРЕЛЬЦАМ – ПУТЕШЕСТВИЕ, БЛИЗНЕЦАМ – КАРАОКЕ ⟩ Как отметить Новый год 2024 разным знакам Зодиака

Если вы ломаете голову, как отметить Новый год, астрологи предлагают вам свои варианты. Обещают, что устроив вечеринку соответственно своему знаку зодиака, вы не будете разочарованы, пишет WomanHit.
Овен – вечеринка в клубе
Звезды рекомендуют общительному овну устроить настоящую тусовку. А именно, танцевать в клубе под любимые хиты с друзьями всю ночь напролет.
Телец – романтика
Тельцу советую устроить в новогоднюю ночь свидание в ресторане. А кто сказал, что праздник не повод для романтики?
Близнецы – караоке
Новый год словно создан для пения под караоке. Если не хотите пугать своим «Гуляй шальная императрица» соседей, снимите с друзьями в ресторане помещение с караоке.
Раки – праздник дома
Раков именуют романтичными домоседами. Вы можете устроить дома вечеринку и пригласить друзей, или же провести ночь вдвоем со своим возлюбленным. С друзьями можно поиграть в монополию, чтобы вечер перестал быть томным. А для вечеринки вдвоем купите эротическую игру с заданиями, которые разожгут еще больше страсти в вашей интимной жизни.
Львы – вечеринка и прогулка
Львицам, как настоящим дивам, советуют отправиться на большую интересную вечеринку, которая бы заканчивалась на улице красивым фейерверком.
Девы – тематическая вечеринка
Перфекционистам девам предлагают организовать тематическую вечеринку. Например, а-ля ревущие двадцатые, чтобы все гости пришли в костюмах, соблюдали символически правила эпохи. Подберите совместно плейлист, продумайте игры с заданиями. А, если у вас есть определенная сумма, можете снять зал в ресторане и нанять ведущего.
Весы – новые впечатления в баре
Должны получить массу удовольствия в баре, где есть караоке и возможны танцы на столах. Интересно, вы будете танцевать на стойке?
Скорпион – азартная вечеринка
Астрологи думают, что скорпион азартен, а посему в новогоднюю ночь удовлетворит свою страсть в казино. Но, поскольку у нас они запрещены, вы можете устроить вечеринку дома. Которая плавно перетечет, скажем, в покер, или что всей компании нравится больше всего. Будете ли вы играть на деньги или желания, определитесь заранее.
Стрельцы – путешествия
Стрельцам, как настоящим исследователям, советуем махнуть на новый год в другой город и там встретить праздник. Можно это сделать вдвоем с бойфрендом или с компанией друзей. Определиться, как и приехать на место назначения, лучше всего заранее. Забронируйте домик где-нибудь в окружении лесной романтики, устройте там вечеринку, а с утра отправляйтесь изучать достопримечательности города.
Козероги – настольные игры
Говорят, что новогодний вечер, проведенный компанией за настольными играми, пройдет незаметно. Обещают, что в процессе, вы узнаете о своих друзьях много нового. Только подберите для этого соответствующие игры.
Водолей – в пабе
Намекают на вечеринку в пабе, конечно, если вы любите пиво или соленые закуски. Здесь, помимо еды и пития, могут быть настольные игры и даже караоке.
Рыбы – романтика перед телевизором
Сентиментальным рыбам показано провести вечер в обнимку с любимым перед телевизором. Такой праздник особенно актуален, если вы активно пахали весь год и сейчас у вас совсем не хватает сил на тусовки.