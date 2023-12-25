С конца ноября в больших и маленьких городах и поселениях Эстонии установлены елки, украшенные новогодними украшениями. Но кто бы мог подумать, что рождественские елки можно сделать из переносных туалетов, книг и уличных фонарей?
ФОТО ⟩ Не только елки! Смотрите, какие разнообразные рождественские деревья радуют глаз по всей Эстонии
Поскольку у большинства людей, вероятно, нет возможности путешествовать по Эстонии в рождественское время, чтобы увидеть все своими глазами, мы собрали подборку елок, украшенных по всей Эстонии. И не только!
Какая рождественская елка тебе нравится больше всего?
Таллинн
Ратушная площадь
Ноблесснер
Церковь Нигулисте