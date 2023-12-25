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ФОТО ⟩ Не только елки! Смотрите, какие разнообразные рождественские деревья радуют глаз по всей Эстонии

rus.postimees.ee Elu24
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Рождественский рынок на Ратушной площади Таллинна.
Рождественский рынок на Ратушной площади Таллинна. Фото: Mihkel Maripuu

С конца ноября в больших и маленьких городах и поселениях Эстонии установлены елки, украшенные новогодними украшениями. Но кто бы мог подумать, что рождественские елки можно сделать из переносных туалетов, книг и уличных фонарей?

Поскольку у большинства людей, вероятно, нет возможности путешествовать по Эстонии в рождественское время, чтобы увидеть все своими глазами, мы собрали подборку елок, украшенных по всей Эстонии. И не только!

Какая рождественская елка тебе нравится больше всего?

Таллинн

Ратушная площадь

Ноблесснер

Церковь Нигулисте

Niguliste kirik.
Niguliste kirik. Фото: Mihkel Maripuu

Хаапсалу

Пярну

Pärnu.
Pärnu. Фото: Urmas Luik

Выру

Пайде

Paide.
Paide. Фото: Dmitri Kotjuh

Курессааре

Йыхви

Вильянди

Viljandi jõuluturg.
Viljandi jõuluturg. Фото: Marko Saarm / Sakala
Viljandi.
Viljandi. Фото: Elmo Riig

Раквере

Lääne-Virumaa keskraamatukogu Rakveres.
Lääne-Virumaa keskraamatukogu Rakveres. Фото: Marianne Loorents

Нарва

Силламяэ

Отепя

Otepää.
Otepää. Фото: Arvo Meeks

Валга

Tartu

Tartu.
Tartu. Фото: Kristjan Teedema

Кохтла-Ярве

Палдиски

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