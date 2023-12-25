На фронте погиб украинский актер, снимавшийся во многих известных сериалах

Как сообщает Госкино Украины в Facebook, актер погиб в субботу, 23 декабря, выполняя боевое задание.

Богдан Колесник родился в Кривом Роге, окончил Киевский театральный университет имени Карпенко-Карого. После вторжения РФ вступил в тероборону, а потом попал на передовую.

Колесник играл в таких сериалах, как «СуперКопы», «Опер по вызову», «Топтун», «Маэстро» и «Выходите без звонка». Также он работал в театре Личности и в Украинском Современном Театре.

У него остались жена и дочь.