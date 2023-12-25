Карл III высмеял одну часть собственного тела: «У тебя хотя бы нет таких...»

Известно, что после коронации весной этого года критики просто разнесли Карла III за необычную особенность его рук - слишком пухлые и красноватые пальцы. Одни пытались достать каждую фотографию кистей рук короля и по ним ставили ему диагнозы, а другие чаще стали замечать, что на королевских приемах Карл III прячет руки то за спину, то в карманы. Поклонники были уверены, что этот совет ему дали, чтобы он в дальнейшем смог избежать насмешек публики.

А на днях вышел эпизод фильма о британской королевской семье, где принц Уильям помогал отцу застегнуть мантию. «Это не должно попасть в кадр», - смущенно пошутил принц, а король же, смеясь, добавил: «Не страшно, у тебя хотя бы нет таких сосисок, как у меня».

Карл III. Фото: AARON CHOWN/AFP

Кстати, этот отрывок снимался как раз перед коронацией Карла III. Удивительно, что сразу же после шутки общественность и в самом деле обсуждала уж слишком пухлые его пальцы. К слову, переживать не о чем: врачи уже давно разобрали снимки монарха и заверили, что это просто возрастное.

Поклонники уже оценили чувство юмора сына покойной Елизаветы II и умилились его умению понимать шутки. «Приятно видеть, что он не настолько самоуверен», - написала одна из читательниц Page Six.