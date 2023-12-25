Вчера, 24 декабря, российские артисты Максим Галкин и Алла Пугачева отмечали день рождения своей семьи. Ровно 12 лет назад они пошли под венец и дали друг другу клятвы быть всегда вместе и в горе, и в радости, пишет УНИАН.
12 ЛЕТ В БРАКЕ ⟩ Максим Галкин опубликовал романтическое фото с Пугачевой: «Как же это мучительно тяжело большинству!»
По этому поводу они решили вдвоем сходить в ресторан в Израиле, где они живут с начала полномасштабной войны в Украине.
Стоит отметить, что у них получился почти family-look, потому что Пугачева была одета в белое вязаное платье, а Галкин предпочел надеть кофту на молнии такого же фасона.
Под фотографией в Instagram собралось огромное количество поздравлений. «Мои поздравления! Пусть ваш союз будет еще крепче», «Вы лучшие! Желаю здоровья, любви и процветания», «От души и сердца поздравляю вас с днем свадьбы. Желаю всего самого-самого», «Какое удовольствие видеть вас вместе. Счастья вам», «Два человека с большой буквы». «Просто смотреть на то, как два человека счастливы! Как же это мучительно тяжело большинству!» - добавил еще один пользователь.