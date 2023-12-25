Меган Маркл за свои слова о Виндзорах придется отвечать в суде под присягой

Саманта Маркл решила судиться с сестрой после того, как та в скандально известном интервью Опре в 2021 году заявила, что она «выросла единственным ребенком» и у нее не было особых отношений с ее братом или сестрой.

Адвокат Саманты Питер Тиктин заявил, что в рамках иска о клевете он потребует от герцога и герцогини Сассекских дать показания, что означает, что они будут допрошены под присягой. Пара может быть допрошена по поводу того, какие члены королевской семьи якобы делали замечания по поводу расовой принадлежности их сына Арчи еще до его рождения.

В нидерландской версии книги Омида Скоби, биографа Сассексов, говорилось, что король Чарльз и принцесса Уэльская были обвинены Меган в том, что они выразили «обеспокоенность» по поводу цвета кожи Арчи. После скандала книгу сняли с продажи в стране.

Сейчас королевская семья и Сассексы хранят молчание по поводу этих претензий, но это все же дало старт новому витку расового скандала, который омрачил их отношения в последние годы, после того как обвинения впервые стали известны во время интервью Гарри и Меган Опре в 2021 году.

Теперь адвокат из Флориды мистер Тиктин заявил, что этот вопрос «необходимо изучить», и это может произойти в рамках иска Саманты.

«Есть причины, по которым она бросила свою семью и отвернулась от нее. Это человек, который хочет иметь возможность говорить ужасные вещи, и ему все равно, разрушит ли она жизни людей в своей семье. Ей все равно, разрушит ли она монархию», - подчеркнул юрист.

Несмотря на возобновление скандала, источники, близкие к королю, утверждали ранее, что монарх отказался подвергаться эмоциональному шантажу со стороны принца Гарри после выхода книги Омида Скоби «Финал».