ВОТ ЭТО ДА! ⟩ Популярная эстонская передача попала в колонку известного британского издания

«По сути, они сказали: "Возьми на себя три убийства и уходи"», - сказал в интервью для Kuuuurija Имре Аракас, содержащийся в литовском следственном изоляторе. Интервью с Аракасом, который считается международным убийцей, было показано на Kanal 2 в прошлый понедельник в Kuuuurija.

После программы с ведущей Катрин Луст связался ирландский криминальный журналист Стивен Брин, который пишет для газеты The Irish Sun, входящей в состав популярного издания The Sun.

«Пресловутый киллер Имре Аракас шокировал, заявив, что ему предлагали 5 миллионов долларов наличными, чтобы он выдал картель Кинахана», - гласит заголовок статьи The Irish Sun.

Briti meediaväljaanne kajastas «Kuuuurija» saadet Фото: Kuvatõmmis The Irish Sun kodulehelt

В статье Брин также посвятил отдельную часть беседе с Луст. «Когда он позвонил мне, то казался напуганным, но в то же время для меня, как журналиста, это было очень интересно», - рассказала Луст британскому изданию.

«Мы не можем верить всему, что он нам рассказал, но после нескольких бесед он даже стал казаться мне нормальным», - призналась эстонская ведущая и главный редактор Elu24, добавив: «Аракас сказал мне, что не будет отвечать на некоторые вопросы о Кинахане».

В социальных сетях Луст рассказала, что Брин звонил ей в общей сложности три раза и просил перевести интервью с Аракасом дословно на английский язык. «Вау, это мощная штука», - сказал Брин об интервью.

Кроме того, в Sunday World была опубликована статья об Аракасе, основанная на его интервью в Kuuuurija и материале The Irish Sun.

Имре Аракас - предположительно единственный эстонец, когда-либо входивший в ирландскую преступную группировку Кинахана, которая считается одной из самых крупных и влиятельных криминальных организаций в мире. По оценкам, преступные доходы картеля, основанного в Ирландии в 1990 году, составляют один миллиард евро. Деятельность картеля распространилась на Великобританию, Испанию и даже Объединенные Арабские Эмираты. Правительство США объявило награду за лидеров банды в размере 15 миллионов долларов.

Самым главным конкурентом Кинаханов является банда Хатча. Аракас был заключен в тюрьму Ирландии, потому что он якобы собирался убить члена банды Хатча от имени своей группировки, но был пойман до того, как успел осуществить преступление.