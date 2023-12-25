СМОТРИТЕ ⟩ Рождественское чудо? Санна Марин провела праздник в компании своего бывшего мужа

«Семейное Рождество!» - с таким посланием бывший муж Санны Марин Маркус Ряйккёнен опубликовал в социальных сетях фотографии, о которой на выходных писали СМИ.

На снимке экс-супруги радостно позируют, и кажется, что, несмотря на разрыв их долгих отношений, они по-прежнему остаются в дружеских отношениях. Возможно, свою роль сыграл и тот факт, что у бывших супругов есть общая дочь.