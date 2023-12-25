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СМОТРИТЕ ⟩ Рождественское чудо? Санна Марин провела праздник в компании своего бывшего мужа

Геттер Трумси
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Санна Марин и Маркус Ряйккёнен были вместе более 15 лет.
Санна Марин и Маркус Ряйккёнен были вместе более 15 лет. Фото: IMAGO/Jussi Nukari/Lehtikuva/Scanpix

После ухода из политики бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин оказалась в центре пристального внимания СМИ в основном из-за своей личной жизни. В результате стало известно, что у Марин, завершившей длительные отношения, появился новый бойфренд, но Рождество она все равно провела с бывшим мужем.

«Семейное Рождество!» - с таким посланием бывший муж Санны Марин Маркус Ряйккёнен опубликовал в социальных сетях фотографии, о которой на выходных писали СМИ.

На снимке экс-супруги радостно позируют, и кажется, что, несмотря на разрыв их долгих отношений, они по-прежнему остаются в дружеских отношениях. Возможно, свою роль сыграл и тот факт, что у бывших супругов есть общая дочь.

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