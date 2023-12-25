ГАЛЕРЕЯ ⟩ Сотни жителей Эстонии пришли насладиться прекрасным дуэтом Алики Миловой и Койта Тооме

Алика Милова, представлявшая Эстонию на Евровидении и только что выпустившая свой дебютный альбом, в декабре отправится в рождественское турне по Эстонии вместе с Койтом Тооме. Первый рождественский концерт Алики состоялся в субботу, 23 декабря, в таллиннской церкви Каарли и продолжится завтра в Тарту, пишет Elu24.
В чудесный рождественский сезон Алика Милова и Койт Тооме подарят праздничное настроение жителям Эстонии, выступив с прекрасными рождественскими концертами по всей стране.
Если Койту уже доводилось выступать на рождественских концертах с несколькими эстонскими музыкантами, то для Алики это первый подобный тур. Их дуэт несомненно покорит публику своим непревзойденным вокалом.
На концертах прозвучат как известные, так и менее популярные рождественские песни, а также произведения из собственного репертуара артистов. Исполнителей будет сопровождать великолепная группа Койта Тооме (Петер Пыдер, Ханнес Агур Велленд, Ральф Эрик Коллом).
Это прекрасная возможность собраться вместе на Рождество и провести прекрасный вечер с близкими людьми. И даже после праздников, поскольку концерты будут проходить и после них.
На следующей неделе состоится пять концертов:
25.12 - Тартуская церковь Святого Петра
26.12 - Церковь Мира в Нымме
27.12 - Концертный зал Folgikoda в Моостe
28.12 - Таллиннская церковь Святого Иоанна
30.12 - Гранитная вилла в Лайтсе
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