Названа причина скоропостижной смерти 43-летнего актёра «Глухаря»

«Он [Алексей Черных] умер в Москве от инфаркта. Несколько дней назад мы с ним долго разговаривали, Лёша рассказывал о том, что хочет сыграть героя Достоевского, что пишет сам инсценировку», - вспомнили коллеги.

Черных был ярким актёром и создавал на сцене сложные образы, вспоминают коллеги. Но какое-то время назад артист всё бросил и уехал жить на Алтай, где стал работать проводником, поток туристов к нему не иссякал. Недавно он приехал по делам в Москву, и после его слов о Достоевском все надеялись на возвращение актёра на сцену, рассказали в театре.

«Я подумал, а вдруг мы сумеем его вернуть в театр. Но случилась эта трагедия. Страшная, несправедливая, чудовищная. Лёша был так молод. Нет слов, чтобы выразить свою боль», - признался худрук театра, народный артист РСФСР Александр Калягин, назвав Черных одним из самых талантливых артистов.

Напомним, российский актёр Алексей Черных скончался на 44-м году жизни в Москве. Наибольшую известность Черных принесли второстепенные роли в криминальных сериалах «Глухарь», «Ищейка» и «Мент в законе». Также актёр занимался озвучкой зарубежных фильмов.