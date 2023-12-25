Смотрите, как местные знаменитости отмечали Рождество! Elu24 делится пожеланиями звезд жителям Эстонии!
ФОТО ⟩ «В этом году Дед Мороз сменил свои сани на Jawa». Смотрите, как отмечали Рождество эстонские знаменитости
Певица Таня Михайлова-Саар поздравила с Рождеством, опубликовав замечательный семейный снимок. «Спокойных и блестящих праздников, любимые люди. Будьте здоровы», - написала Таня в своем посте в Instagram.
Певица Беатрис пожелала чудесного праздника, выложив трогательное фото, на котором она позирует с возлюбленным рэпером AG.
А вот политик Юри Ратас решил поздравить с Рождеством с участием самого младшего члена семьи - четвероногого питомца. «Красивого четвертого Адвента! Желаю вам спокойного домашнего уюта и приятного Рождества в кругу семьи!»
Певец Лаури Пихлап поделился своей рождественской елкой.
Певица Ингер передала замечательные рождественские пожелания через песню: «Прекрасного четвертого Адвента или счастливого Рождества! Берегите друг друга!»
Актриса и певица Кристель Ааслайд поделилась радостным моментом того, как она помогала Дед Морозу развозить подарки. «В этом году Дед Мороз сменил свои сани на Jawa и попросил помочь раздать подарки и рождественские пожелания! Нет проблем - можно! Счастливого Рождества всем!»
Светская львица Лийс Ласс проводит Рождество в теплой стране.
Именинница Анетт Контавейт поделилась немножко рождественским волшебством и показала, как быстро можно украсить елку.
Март Хабер, дизайнер и владелец фирмы Shishi, которая занимается оформлением интерьеров и решает проблемы миллионов рождественских украшений, поделился прекрасным семейным фото со своими детьми и партнером Тайво Пиллером.
Певица Биргит Саррап поделилась замечательными семейными фотографиями как с рождественской ярмарки, так и из дома. «Счастливого Рождества, дорогие друзья!»
Футбольный арбитр Анни Рахула поделилась с мужем Томи несколькими фотографиями. «На Рождество все фотографии, которые обычно сперва выбирают! Так быстрее. Ну и концовка традиционная!» - сделала Анни отсылку на красивую фотографию в конце серии.
Рэпер Кеннет Рютли и участник группы Põhja-Tallinn также поделились комичным семейным фото. «Брайан только начал вставать, как Рубен уронил на него подарки. Здесь никогда не бывает скучно. Всех с праздником!»
Ясновидящая Мерили Тиммер пожелала счастливого Рождества вместе со своей мамой. «Прекрасных праздников!»
Ведущая Кейли Сюкияйнен поздравила всех с Рождеством, опубликовав очаровательную фотографию в красном платье.
Политик и певица Луиза Рыйвас также поделилась несколькими замечательными семейными фотографиями. «Дорогие друзья! Счастливых праздников и мирного конца года!»