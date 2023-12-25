ФОТО ⟩ «В этом году Дед Мороз сменил свои сани на Jawa». Смотрите, как отмечали Рождество эстонские знаменитости

Светская львица Лийс Ласс проводит Рождество в теплой стране.

Именинница Анетт Контавейт поделилась немножко рождественским волшебством и показала, как быстро можно украсить елку.

Март Хабер, дизайнер и владелец фирмы Shishi, которая занимается оформлением интерьеров и решает проблемы миллионов рождественских украшений, поделился прекрасным семейным фото со своими детьми и партнером Тайво Пиллером.

Певица Биргит Саррап поделилась замечательными семейными фотографиями как с рождественской ярмарки, так и из дома. «Счастливого Рождества, дорогие друзья!»

Футбольный арбитр Анни Рахула поделилась с мужем Томи несколькими фотографиями. «На Рождество все фотографии, которые обычно сперва выбирают! Так быстрее. Ну и концовка традиционная!» - сделала Анни отсылку на красивую фотографию в конце серии.

Рэпер Кеннет Рютли и участник группы Põhja-Tallinn также поделились комичным семейным фото. «Брайан только начал вставать, как Рубен уронил на него подарки. Здесь никогда не бывает скучно. Всех с праздником!»

Ясновидящая Мерили Тиммер пожелала счастливого Рождества вместе со своей мамой. «Прекрасных праздников!»

Ведущая Кейли Сюкияйнен поздравила всех с Рождеством, опубликовав очаровательную фотографию в красном платье.

Политик и певица Луиза Рыйвас также поделилась несколькими замечательными семейными фотографиями. «Дорогие друзья! Счастливых праздников и мирного конца года!»