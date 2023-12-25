ГОРОСКОП НА 25 ДЕКАБРЯ ⟩ Раки могут ощущать абсолютную беспомощность, а Весов ждут трудности в отношениях с руководством и коллегами

Многим представителям знака представится возможность отлично отдохнуть, чрезвычайно приятно провести свободное время. Не нужно торопиться с выводами в сфере личных отношений – взвешенная оценка ситуации поможет принять верные решения.

Дева

Благоприятный день. Вы легко справляетесь с разнообразными делами, ставите перед собой достижимые цели и преуспеваете там, где другие потерпели поражение. В вашей помощи могут нуждаться коллеги и деловые партнеры, в некоторых случаях чрезмерная нагрузка на работе может привести к незначительному ухудшению самочувствия. Не пренебрегайте помощью, которую предложат новые знакомые – взаимовыгодное сотрудничество может положить начало дружеским отношениям.

Ваша привлекательность в глазах представителей противоположного пола способствует переменам в личной жизни. Отношения стабильных пар станут более прочными, если не уклонятся от обсуждения и решения накопившихся проблем.

Весы

Вероятны задержки в решении важных для вас вопросов, оформлении документов и заключении сделок. Будьте готовы к трудностям в отношениях с руководством и коллегами, необоснованным претензиям, критике. Вы легко поддаетесь внешним влияниям, становитесь зависимым от мнения людей, которые совершенно не заслуживают вашего внимания; в подобных обстоятельствах особенно важны безусловная поддержка и одобрение близких.

В романтических отношениях влияние благоприятных тенденций будет достаточно сильным, но мелкие размолвки между влюбленными не исключены. Этот день не подходит для посещения многолюдных собраний, среди малознакомых людей вы будете чувствовать себя дискомфортно.

Скорпион