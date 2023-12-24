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БДСМ И МНОГОЕ ДРУГОЕ ⟩ Käärijä поразил фанатов эксклюзивным календарем на OnlyFans

Стен Таливеэ
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Käärijä.
Käärijä. Фото: IMAGO / Markku Ulander / IMAGO / Lehtikuva

Seiska пишет, что финская звезда Евровидения Käärijä выпустил OnlyFans календарь, содержащий пикантные материалы. «Некоторые из видео напоминают мягкий БДСМ-контент», - пишет финское издание.

Käärijä или Йере Пёухёнен никогда не оставляет своих поклонников без внимания, и в этот раз он решил выйти на новый уровень - артист завел аккаунт на OnlyFans вместе со своим двойником Häärijä, пишет Seiska.

Аккаунт OnlyFans делает особенным то, что в нем фигурируют два человека - Käärijä и его двойник. Описание профиля многообещающее: «Каждый день мы публикуем что-то новое и необычное в рождественской тематике».

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