Пользователи Сети пришли в восторг от пляжных фото 50-летней Хайди Клум: «Выглядит моложе мужа»

На снимках счастливая Клум в черном бикини и распущенными волосами плавает в мое с надувным кругом в виде рождественского оленя и прогуливается по пляжу с любимым. Эх, хотели бы мы сейчас сейчас оказаться на месте супермодели!

Отдельно стоит отметить, что Хайди даже без ретуши, фильтров и специального освещения выглядит просто шикарно. Читатели таблоида Daily Mail придерживаются такого же мнения. «Ух ты! Потрясающая фигура», «А ведь ей 50 лет!» «Выглядит моложе своего мужа», - восхитились пользователи. На минуточку, речь идет о матери четверых детей!

Нашлись, правда, и юмористы которые пишут, что, мол, не узнали Хайди на пляжных фото, ведь на ней куда больше одежды, чем на снимках в ее Instagram. Что ж, шутка засчитана - особенно если вспомнить беззаветную любовь модели к фото в жанре топлес, а то и вовсе ню.

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