Эстонцу, попавшему в серьезную аварию на Бали, за несколько часов собрали огромную сумму

«Мой сын, ваш друг Сийм, после серьезной аварии находится в интенсивной терапии на Бали. Ему срочно требуются две важные операции, которые могут быть проведены только после того, как в больницу будет перечислена соответствующая сумма», - написала Реэлика в социальных сетях в полночь в субботу.