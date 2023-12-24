«С вашей помощью первое большое препятствие будет преодолено», - написала Реэлика в социальных сетях, поблагодарив неравнодушных, которые протянули руку помощи ее сыну. Сийм попал в аварию на Бали, и ему нужны были деньги на две операции, говорится в публикации Реэлики в социальных сетях.
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Эстонцу, попавшему в серьезную аварию на Бали, за несколько часов собрали огромную сумму
«Мой сын, ваш друг Сийм, после серьезной аварии находится в интенсивной терапии на Бали. Ему срочно требуются две важные операции, которые могут быть проведены только после того, как в больницу будет перечислена соответствующая сумма», - написала Реэлика в социальных сетях в полночь в субботу.