ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ Стало известно имя победителя второго сезона эстонского телешоу «МастерШеф»

В первой половине октября стартовал второй сезон эстонского шоу «МастерШеф» от Telia Inspira. Формат любимого кулинарного шоу успел завоевать популярность и в Эстонии.

На кухне свое мастерство продемонстрировали 12 поваров-любителей, из которых в финал вышли только трое. Тремя финалистами стали Ивари Вокк, Яанис Рижовс и Анастасия Тихая.

Финалист Ивари ежедневно работает предпринимателем и консультантом. Кулинария была его страстью с тех пор, как он себя помнит - уже в детстве он удивлял свою семью самостоятельно приготовленными завтраками.

В финал также вышел кинематографист и владелец бара Яанис, имеющий латвийские корни. Раньше Яанис работал официантом в ресторане и с тех пор он питает глубокий интерес к еде. Благодаря страсти к кулинарии Яанис научился готовить изысканные блюда из остатков еды в холодильнике.

Единственная женщина, дошедшая до финала, Анастасия - стюардесса по профессии. Она всерьез увлеклась кулинарией лишь пару лет назад, но за это время научилась делать вкусные блюда из любых ингредиентов. Сама она вегетарианка и мечтает однажды открыть собственное веганское кафе.

В напряженном финале из трех поваров-любителей победу одержал Ивари. «По-другому и быть не могло. Ты такой теплый и сильный человек», - поздравили Ивари в социальных сетях.

Проигрыш не расстроил остальных. «Иногда, чтобы что-то выиграть в жизни, нужно проиграть! Я не выиграла титул "МастерШефа", но я выиграла замечательных людей, которые запечатлены на этой фотографии, и даже больше!» - написала Анастасия в социальных сетях после финала.