Еще одна трагедия ⟩ Певец Backstreet Boys потерял сестру через год после смерти брата

Участник группы Backtsrteet Boys Ник Картер в ноябре прошлого года потерял своего брата, Аарона Картера. На днях семью постигла очередная трагедия: умерла младшая сестра Ника.
Еще одна трагедия случилась в семье Ника Картера, участника некогда популярного американского бойз-бэнда Backstreet Boys.
В субботу мать Ника, Джейн Картер, сообщила, что ее 41-летняя дочь Бобби Джин Картер скоропостижно скончалась, сообщает Page Six.
«Мне нужно время, чтобы осознать эту ужасную реальность - подобное случилось уже в третий раз», — заявила Джейн Картер.
«Когда я смогу ясно мыслить, я сделаю более подробное заявление, а до тех пор я хочу, чтобы меня оставили в покое», - добавила она.
В ноябре 2022 года в возрасте 34 лет умер бывший ребенок-звезда Аарон Картер, младший брат Ника.
Десятью годами ранее, в 2012 году, в возрасте 25 лет умерла его сестра Лесли. Причиной смерти молодой женщины стала передозировка наркотиков.
Как и младший брат, Аарон Картер, Бобби Джин на протяжении всей жизни имела проблемы с алкоголем и наркотиками.
Не далее, как в июне нынешнего года Бобби Джин была арестована после того, как ее поймали на краже. На момент задержания у женщины в сумке были наркотики.
Причина смерти Бобби Джин Картер, скончавшейся во Флориде, официально пока не обнародована.
Известно, что у нее осталась 8-летняя дочь. Ранее девочка потеряла и отца.