Еще одна трагедия ⟩ Певец Backstreet Boys потерял сестру через год после смерти брата

Еще одна трагедия случилась в семье Ника Картера, участника некогда популярного американского бойз-бэнда Backstreet Boys.

В субботу мать Ника, Джейн Картер, сообщила, что ее 41-летняя дочь Бобби Джин Картер скоропостижно скончалась, сообщает Page Six.

«Мне нужно время, чтобы осознать эту ужасную реальность - подобное случилось уже в третий раз», — заявила Джейн Картер.

«Когда я смогу ясно мыслить, я сделаю более подробное заявление, а до тех пор я хочу, чтобы меня оставили в покое», - добавила она.

В ноябре 2022 года в возрасте 34 лет умер бывший ребенок-звезда Аарон Картер, младший брат Ника.

Десятью годами ранее, в 2012 году, в возрасте 25 лет умерла его сестра Лесли. Причиной смерти молодой женщины стала передозировка наркотиков.

Как и младший брат, Аарон Картер, Бобби Джин на протяжении всей жизни имела проблемы с алкоголем и наркотиками.

Не далее, как в июне нынешнего года Бобби Джин была арестована после того, как ее поймали на краже. На момент задержания у женщины в сумке были наркотики.

Причина смерти Бобби Джин Картер, скончавшейся во Флориде, официально пока не обнародована.

Известно, что у нее осталась 8-летняя дочь. Ранее девочка потеряла и отца.